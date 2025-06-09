Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti
09.06.2025 13:29
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Kurban Bayramı'nda alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarının önüne geçilemedi. Bayram tatilinin üçüncü gününde 722 trafik kazası meydana gelirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden acı tabloyu duyurdu.

BİR GÜNDE 6 CAN KAYBI

Pazar günü gerçekleşen kazalarda 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1.227 kişi ise yaralandı. Yerlikaya paylaşımında, "6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

TOPLAM 2 BİN 960 KAZA, 32 ÖLÜ

Bayramın ilk dört gününde (Arife günü ile Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 2.960 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 vatandaş hayatını kaybederken, 4.817 kişi yaralandı.

1,9 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, bayram boyunca denetimlerini sürdürürken, dört gün içinde 1 milyon 912 bin 720 araç kontrol edildi. Bakan Yerlikaya, denetimlerin cezadan çok can kaybını önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

"YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ"

Yerlikaya, açıklamasında sürücülere de uyarıda bulunarak, "Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hız yapma, sevdiklerin seni bekliyor" mesajını verdi.

Kaynak: DHA

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