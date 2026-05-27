Kurban Bayramı'nda Antalya'da Yoğunluk
Kurban Bayramı'nda Antalya'da Yoğunluk

Kurban Bayramı'nda Antalya'da Yoğunluk
27.05.2026 12:36
Antalya'da Kurban Bayramı'nda kesim noktalarında uzun kuyruklar oluştu, düzenli kesim yapıldı.

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği kesim noktalarına akın etti. Bayram namazının ardından başlayan yoğunluk nedeniyle kesim alanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kesim alanlarında, sırayla kurbanlıklar kesildi. Kesimlerin ardından vatandaşlar, kurban etlerini parçalayarak doğrama işlemlerini kendi imkanlarıyla yaptı. Hayvanların olası kaçma durumuna karşı belediyeler tarafından oluşturulan yakalama ekipleri de kesim alanlarında hazır bekletildi. Çocuklar aileleriyle birlikte kesim noktalarında yer alırken, Kepez ilçesindeki Dokuma Kapalı Pazar Yeri'nde özellikle büyükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi vardı. Hisseli kurban kesen vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri terazilerle etlerin kilosunu ölçerek paylaşım yaptı.

Çocukluğundan bu yana hayvan kesiminde yer aldığını belirten Ayfer Harmankaya, "Sabahtan bu yana çalışıyoruz. 10 yıldır kurban kesiyorum. Biz Yörüğüz. Çocukluğumda öğrendim. Ekmek parası için yapıyoruz. Çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içeyim" dedi.

Erken saatlerde kurban kesim alanına gelen Savaş Gün, "Sabahtan bu yana bayramlaşmalarımızı yaptık. Sonra kurbanımızı kestirmek için kesim alanına geldik. Ortam gayet hijyenik. Sırayla kesiyorlar. Ancak bu yıl sıra yavaş ilerliyor. Saatlerdir bekliyoruz. Yine de bayram bizim için çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

