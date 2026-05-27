Kurban Bayramı\'nda Birlik Ve Kardeşlik Vurgusu

27.05.2026 08:10
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram mesajında kardeşlik, birlik ve insanlık adına duyarlılığı dile getirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze başta olmak üzere acının ve işgalin gölgesinde bayrama giren kardeşlerimizin yanında durmak, hepimiz için ertelenemez insani, vicdani ve İslami sorumluluktur. Rabbim bayramlarımızı huzura, kardeşliğe, adalete ve kalıcı barışa vesile kılsın. Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Kurban Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban, insanın Rabbine yakınlaşma iradesidir. Paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete sadakatin veciz çağrısıdır. Bayramlarımız gönüllerimizin buluştuğu müstesna günlerdir. Akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdemi, milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir. Bayramın manevi atmosferi; kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır" dedi.

'BİRLİK İÇİNDE TÜRKİYE ANLAYIŞIMIZ, FARKLI SESLERİ ORTAK VATAN SEVGİSİNDE BULUŞTURMA KARARLILIĞIDIR'

Bayram sofrasında bir araya gelen herkes, aslında millet olma şuurunun küçük bir yansıması olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi; milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır. İnanıyorum ki güçlü Türkiye, refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYAN VE KARDEŞLİK HUKUKUNU TAHKİM EDEN ANA ZEMİNDİR'

Kurtulmuş, kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanları olduğunu ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemindir. Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş açıklamasına şu şekilde devam etti: "Mazlum coğrafyalar için yüreğimiz buruk, duamız diri ve tavrımız nettir. İnsanlık vicdanı, zulme alışmamayı, acıyı sıradanlaştırmamayı ve masumların yanında durmayı işaret ederken son dönemde Sumud Filosu, insanlık cephesinin susmadığını ve dayanışmanın denizleri aşan bir fazilet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazze başta olmak üzere acının ve işgalin gölgesinde bayrama giren kardeşlerimizin yanında durmak, hepimiz için ertelenemez insani, vicdani ve İslami sorumluluktur. Rabbim bayramlarımızı huzura, kardeşliğe, adalete ve kalıcı barışa vesile kılsın. Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

