Kurban Bayramı'nda Güvenilir Alışveriş Çağrısı

21.05.2026 18:06
TESK Başkanı Adlıhan Dere, bayramda merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını ve yerel esnaftan alışveriş yapılmasını önerdi.

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara merdiven altı ürünlerden uzak durmaları, alışverişlerini kayıtlı, denetimli ve güvenilir yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kurban Bayramı öncesinde artan alışveriş trafiğine ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte esnaf piyasasında bayram yoğunluğu yaşanacağına dikkati çeken Başkan Dere, özellikle çarşı ve pazarlarda; tatlıcı, büfeci, kuruyemişçi, berber, ayakkabıcı, kasap ve bakkal gibi esnaf gruplarında belirgin bir canlılık yaşanmasının beklendiğini ifade etti. Dere, vatandaşların bayram hazırlıklarını mahallelerinde, yerel ve güvenilir esnaftan yapmasının hem sağlıklı alışveriş hem de şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN GÜVENİLİR ADRESİ YEREL ESNAF

Başkan Adlıhan Dere, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bayram alışverişinin hijyenik, güvenilir ve bereketli adresi yine esnaf ve sanatkarımızdır. Çünkü esnafımız; sicil kaydı, vergi kaydı ve oda kaydı bulunan, denetime açık, bulunduğu mahalleye karşı sorumluluk taşıyan işletmelerdir. Vatandaşlarımızın et ve et ürünleri, pasta, şekerleme, çikolata, tatlı, kuruyemiş ve benzeri ürünlerde sağlıklı, kaliteli ve güvenilir hizmet alabilmesi için alışverişlerini ruhsatlı, kayıtlı ve denetimli yerel esnafımızdan yapmaları büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Esnaftan yapılan her alışverişin şehir ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirten Başkan Dere, "Vatandaşlarımızın mahalle esnafından yaptığı her alışveriş, yerel kalkınmaya güç verir. Para şehrimizin içinde döner, bereket artar, aile işletmelerimiz ayakta kalır. Bayramın huzurunu ve bereketini büyütmenin yolu, güvenilir esnafımıza sahip çıkmaktan geçer" dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT

Bayram dönemlerinde artan ticari yoğunluk nedeniyle bazı fırsatçıların sağlıksız, kalitesiz ve kayıt dışı ürünleri piyasaya sürebildiği konusunda uyarılarda bulunan Başkan Dere, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle gıda ürünlerinde vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Et ve et ürünleri, tatlı, şekerleme, çikolata, kuruyemiş gibi ürünlerde son kullanma tarihi geçmiş, hijyen şartlarını taşımayan ya da kayıt dışı ortamlarda üretilmiş ürünler 'ucuzluk' veya 'indirim' adı altında vatandaşlarımıza sunulabiliyor. Ucuz alayım derken sağlığımızı riske atmamalıyız. Unutmayalım ki bayram sevincimiz, sağlıksız ürünler nedeniyle hastanede son bulmasın. Ahilik kültürüyle yetişen esnafımız, kendi yemediğini yedirmez, kendi giymediğini giydirmez. Bu anlayış bizim asırlardır süren ticaret ahlakımızın temelidir. Vatandaşlarımızdan ricamız; bildikleri, güvendikleri, denetimli ve kayıtlı mahalle esnafımızdan alışveriş yapmalarıdır."

Kurban Bayramı'nın en önemli vecibelerinden birinin kurban ibadeti olduğunu hatırlatan Başkan Dere, "Kurban kesimlerinizi ehil olmayan, sokak arasında bıçak sallayan sahte kasaplara değil; oda üyesi, belgesi olan, hijyen koşullarını sağlayan kasap esnafımıza yaptırınız. Hem dini vecibelere uygun kesim yapılır, hem de sağlık açısından risk taşımaz. Ayrıca israf dinimizce de hoş karşılanmaz. Kurban etimizi doğru şekilde muhafaza etmeli, derisini ve diğer kısımlarını bilinçli şekilde değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI'NIZI KUTLUYORUM

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, mesajına şu sözlerle son verdi:

"Bayram yolculuğuna çıkacak tüm vatandaşlarımızdan ricamız; trafik kurallarına titizlikle uymaları, dikkatli ve sabırlı olmalarıdır. Kurban Bayramı'nı kazasız, belasız, huzur ve sağlık içinde geçirmek hepimizin ortak temennisidir. Bu vesileyle, başta tüm İslam alemi olmak üzere, kıymetli vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyor, tüm İslam alemine hayırlı, bereketli ve huzurlu bayramlar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

