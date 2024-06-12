Kurban Bayramı'nda Kuzey Bölgelerde Yağış Bekleniyor

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HABER: SEMA ERSOY-ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nda yurdun kuzey bölgelerinde, Marmara ve Karadeniz'de aralıklarla yağış geçişleri olacağını söyledi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, şu anda yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olduğunu kaydederek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlere baktığımızda genellikle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. Ancak kuzey kesimlerimizde önümüzdeki 4-5 güne baktığımızda aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geniş geçişler de görülüyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde önümüzdeki 3-4 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. İç ve güney bölgelerde ise genellikle hava az bulutlu açık olacak.

"Sıcaklıklar 3-4 derece azalacak"

Şu anda mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde gidiyor sıcaklıklar. Ancak bu sıcaklıklar hafta sonunda özellikle kuzeyden geçen yağışlı sistemle birlikte 3-4 derece azalacak. Genellikle mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edecek.

" İstanbul'da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz"

Ankara ve İstanbul'da önümüzdeki 3 gün için yağış beklentimiz yok. Ankara'daki sıcaklıklar 34-35 derecelerden hafta sonunda 30 derece civarına düşüyor. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. Hava parçalı az bulutlu olacak. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da yaklaşık 40 derecelerden 36-37 derecelere düşecek hafta sonu itibarıyla. İstanbul'da ise cuma ve cumartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. İstanbul'da da yağışla birlikte sıcaklıklarda 3-4 derece azalma olacak. Şu anda 31-32 derecelerde seyreden sıcaklıklar İstanbul'da pazar günlerinden itibaren 27-28 derecelere düşecek.

Bayram raporumuz henüz çıkmadı. Bayram raporunu mgm.gov.tr'den de takip edebilir vatandaşlarımız. Ancak bayram süresince genel olarak baktığımızda yurdun büyük bölümünde yağış yok, ancak kuzey bölgelerinde, Marmara ve Karadeniz'de aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz.

Cuma ve cumartesi günleri özellikle Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görebiliriz."