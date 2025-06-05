Kurban Bayramı'nda Sağlık Hizmetleri Sürecek

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Sağlık sisteminde 1554 hastanemiz var. Bunlar 24 saat çalışıyor. Acillerimiz bu konuda alarma geçmiş durumda, 112 ekiplerimiz yine öyle. 365 gün, her saat, her dakika bizler, sağlıkçılar görev başındayız"

"Kurban, ehil insanlar tarafından kesilmeli. Hem kurbanın acı çekmemesi ve huzurlu olması için hem de kişilerin kendilerini yaralamaması için tavsiye ediyoruz"

"Bayram yapacaklar, tatile gidecekler orada da lütfen yollarda trafik kurallarına uysunlar. Acele etmesinler, gidecekleri yere zamanında gitsinler ama acele etmenin bir anlamı yok. Biraz erken çıkarlarsa yine zamanında varmış olurlar"

(Duygu Yener-Dilhan Türker/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İller arası radar uygulama sayıları İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden görülebilecek

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı yeni çalışma kapsamında, vatandaşların yol güzergahları üzerindeki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını öğrenebileceği internet sayfası hazırladı

Hazırlanan sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor

(Muhammed Nuri Erdoğan-Cem Dağıstanlı/Ankara)

3- AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kurumun yerel ve uluslararası alandaki çalışmalarını değerlendirdi:

"Sahip olduğumuz bilgi birikimini, donanımı ve tecrübeyi sadece kendimize saklamak gibi bir düşüncemiz yok. Tecrübelerimizi bütün dünyayla paylaşmaya hazırız diyoruz ve paylaşıyoruz"

?"Bugün itibarıyla 50 ülkeyle 55 mutabakat zaptımız mevcut. Bu çerçevede tecrübe paylaşımları, afetlere karşı etkin planlama, muhtelif eğitim faaliyetleri ve müşterek tatbikatlar yapıyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'de 37 bin 580 engelli vatandaş yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 105 resmi, 324 özel engelli bakım merkezinde engelli bireylere yatılı bakım hizmeti sunuluyor

Evde bakımı sağlanan engellilerin ailelerinin, çeşitli nedenlerle yakınına bakamayacağı durumlarda engelli bireylere resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde geçici yatılı bakım imkanı da sağlanıyor

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

5- Sıfır Atık Vakfından her yıl milyonlarca ton plastiğin atıldığı denizler için seferberlik çağrısı

Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş:

"Her yıl 8 milyon ton plastik denizlerimize karışıyor. Şöyle acı bir veri var: 2050 yılında denizlerimizde balıklardan daha çok plastiklerin olması öngörülüyor. Denizlere karışan her bir plastik, balıkların, kuşların, kaplumbağaların ölmesine veya yaralanmasına sebep oluyor. Bugüne kadar üretilen plastiklerin yüzde 90'ı da hala geri dönüştürülememiş vaziyette"

"Denizleri korumak için toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var. Vatandaşımızda bu dirayeti görüyoruz. Vatandaşımızla beraber toplumsal bütünlükle denizlerimizi, çevremizi korumak için çalışmaya devam edeceğiz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sıfır Atık Projesi ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Proje kapsamında bugüne kadar 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık toplandı ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı

Sıfır Atık Mavi Hareketi 28 kıyı ilinde sürdürülen çalışmalarla ilk 5 yıllık uygulama döneminde denizlerden 245 bin ton çöp toplandı

(Fatma Sevinç Çetin/ Ankara)

7- Müsilaj, Marmara ve Karadeniz'de azalsa da etkisini sürdürüyor

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk:

"Müsilaj, geçen seneye göre aynı hızla devam etmiyor, azalma var. Su altı dronlarıyla Marmara ve Karadeniz'de çekimler yaptık. Karadeniz'de müsilaj çok daha az görülüyor. Marmara'da devam ediyor ama orada da etkisini kaybediyor ancak 'Temmuz, ağustos, eylül ayında müsilaj olmayacak diyemem'"

"Marmara Denizi ülkemizin yegane iç denizidir, yatak odasıdır ve boğazlarda biyolojik bir koridordur. Balık göçlerinin devam etmesi gerekiyor. Marmara'nın korunması hem Karadeniz'in hem Ege Denizi'nin korunması anlamına gelir"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da hava kalitesini bozan en önemli etken "trafik"

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kuzu:

"İstanbul'da hava kalitesini en çok bozan en büyük etken trafik olarak karşımıza çıkıyor. En büyük özelliği, şehrin tamamına mevsim fark etmeden yayılı olması ve sürekliliğinin bulunması"

"İstanbul'da hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarında artışa, sağlık harcamalarının yükselmesine ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Temiz hava, yalnızca çevresel bir gereklilik değil toplum sağlığı ve ekonomik verimlilik açısından da vazgeçilmez bir unsurdur"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

9- ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltarak yeniden yapılandırıyor

Deyrizor ve Haseke illerindeki Koniko, Cafra, İstirahat Vezir, Himo ve Tel Beyder üsleri kapatılırken Şeddadi, merkez üs durumuna geliyor

ABD ordusunun Şeddadi dışında en fazla varlık gösterdiği diğer iki üs Ömer ve Kasrek'teki üsleri

(Muhammed Karabacak/Haseke/Şam)

10- Brüksel'de Kilise, kapılarını papazla birlikte Gazze için açlık grevi yapanlara açacak

Açlık grevine katılacak Beguinage Kilisesi Papazı Daniel Alliet:

"Soykırımı durdurun. Batı Şeria'nın daha fazla sömürgeleştirilmesini durdurun çünkü orada da böyle gelişmeler var. İsrailli bakanlar, artık bunu açıkça söylüyorlar. (İsraille) Tüm ilişkileri, ticareti durdurun. Bu mesajları verecek uzun bir zincir istiyoruz"

Grevin organizatörlerinden Filistinli gazeteci Omar Karim:

"Bugün Beguinage Kilisesinden Filistin için adalet çağrısında bulunuyoruz. Bugünden itibaren herkesi eylemimize destek vermeye çağırıyoruz. Filistin'de adalet için 16- 21 Haziran'da açlık grevine, oruç tutmaya çağırıyoruz"

(Selen Valente/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Ünlü İngiliz şarkıcı Paloma Faith, ülkesinin Gazze'deki zulme ortaklığından utanç duyduğunu söyledi:

"(Gazze'den gelen görüntüler) Çok kahredici ve benim en büyük korkum, bunların normalleşmeye başlaması fakat bu normal değil. Bunların hepsi önlenebilecek zulümler ve önlenmiyorlar. İngiltere hükümetinin bu konuda suç ortaklığı beni çok utandırıyor"

"Çocuklarımla birlikte buradayım. Bugün onları okuldan alarak buraya geldim çünkü İsrail hükümetinin elinde açlık ve bombalamalardan ölen kendileri gibi çocukların ölümünü durdurmak için neler yapılabileceğini görmelerinin önemli olduğunu düşündüm"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Otoyol jandarması trafik güvenliği için bayramı yolda geçirecek

Trafik güvenliğini sağlamak için görev yapan otoyol jandarması, bayram tatilinde havadan ve karadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor

İzmir Otoyol Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Temizkan:

"Emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri de bir arada yürütüldüğünden anında ve ivedi bir şekilde olaylara müdahale ediliyor ve sonuca varılıyor"

(Metin Aydemir/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Kurban etlerinin hızlı soğutulmaması riskleri artırıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Sağdıç:

"Aynı gün çok sayıda kurban kesildiğinden etler, sıcak ortamlarda parçalanıyor ve yeterince hızlı soğutulamıyor. Bu durum mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve etin kısa sürede bozulmasına neden oluyor"

"Et, hemen serin ortama alınmalı, hava alabilen kaplarda bir süre dinlendirildikten sonra işlenmelidir. Naylon torba ve açıkta parçalama alışkanlıklarından vazgeçilmeli"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

14- Konut sitelerindeki yeni uygulamalar elektrikli şarj istasyonlarının gelişimini artırıyor

ADM Elektrik Dağıtım AŞ Bağlantı Talepleri Müdürü Yasemin Utaş:

"Şarj üniteleri, bina ve sitelerde ortak alanlarda inşaat yapılması kapsamında olmadığından kat maliklerinin sayı ve pay çoğunluğunun olması, bu istasyonları kurmada yeterli kabul ediliyor"

"Yatırım planlarımızda özellikle şarj istasyonu taleplerinin yoğunlaşacağı bölgeleri dikkate alıyoruz"

(Gülşen Çağatay/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Borsada geçen ay 8 otomotiv şirketinden 4'ü yatırımcısına kazandırdı

Borsa İstanbul'da mayıs ayında işlem gören otomotiv şirketleri arasında Tümosan Motor ve Traktör yüzde 15,9 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi olurken, onu yüzde 2,2'lik yükselişle Anadolu Isuzu, yüzde 1'lik artışla Doğuş Otomotiv ve yüzde 0,5'lik kazançla Otokar izledi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

16- "Dört büyükler" kripto para piyasasında bu sezon yatırımcısını sevindiremedi

Türkiye'de birçok futbol kulübü, blokzincir teknolojisi kullanılarak piyasaya "fan token" projeleri sürerken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu dijital varlıkları 2023-2024 sezonunda yatırımcısına kaybettirdi

Trendyol Süper Lig'i ilk sırada bitiren Galatasaray'ın sezonda 150 liranın üzerine çıkan fan token projesi, lig sonunda 49 lira seviyelerine geriledi

(Mertkan Oruç/Ankara)

17- Erzurum'da başlatılan projeyle geleceğin buz hokeycileri yetiştiriliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez:

"Biz bir tohum ektik ve nasip olursa 3-5 yıl sonra hem Süper Lig hem de kış sporlarının bütün kategorilerinde olimpiyat kovalayan, madalya önceleyen bir şehir olmayı hayal ediyoruz"

Buz hokeyi antrenörü Ahmet Özden:

"Yeni başlatılan projedeki amaç, sporcularımızı belli bir seviyeye getirip milli takıma kadar taşımak ve geleceğin buz hokeycilerini yetiştirmek"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Türkiye'den KKTC'li güreşçilere destek

Türkiye Güreş Federasyonu, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde başlatılan program kapsamında KKTC'li güreşçiler Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışmalara başladı

KKTC Güreş Milli Takımı Antrenörü Ömer Çavuşoğlu:

"Bizim için bu çok önemli bir adım, kendimizi ve sporcularımızı geliştiriyoruz yeni teknikler öğreniyoruz. Her şey çok güzel, Türkiye'deki yetkililere teşekkür ediyoruz"

(Cihan Demirci/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.