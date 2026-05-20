Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi
20.05.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışlarına karşı ceza yazıldı.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ürün etiketleri ve fiyat artışlarının kontrol ettiği denetime katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Kurban Bayramı öncesi yine piyasa denetimlerimize devam ediyoruz. Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşlarımızın memleketlerine giderken yol boylarında alışveriş yaptıkları dinlenme tesislerinde aynı anda denetim yapıyoruz. Buradaki, temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda fahiş fiyat ve etiket kontrolü denetimi gerçekleştirildi. Türkiye genelinde İl Ticaret Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların bayram öncesi yolculuklarını ve alışverişlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri, piyasada arz-talep dengesinin korunması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

SON 3 GÜNDE 311 İŞLETMEYE 1 MİLYON 914 BİN LİRA CEZA

İstanbul genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 22 ekip ve 50 personel görev alırken başta temel gıda ürünleri olmak üzere gıda toptancıları, otogarlar ve yol üstü tesislerde denetimlerin sıklaştırıldığı aktarıldı. 14 Mayıs itibariyle yoğunlaştırılan denetimlerde Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 637 işletmenin denetlendiği, aykırılık tespit edilen 66 firma hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi. Öte yandan, alışveriş merkezleri, semt çarşıları ve gıda toptancılarına yönelik son üç günde yapılan denetimlerde 311 işletme ve 49 bin 927 ürünün kontrol edildi. Tespit edilen 482 aykırılık nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 914 bin 986 lira ceza yazıldı. Bayram tatili sonuna kadar denetimlerin otogarlar, yol üstü tesisler, marketler, kuru gıda halleri ve perakende satış noktalarında aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

'BURADAKİ, TEMEL HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR EDİLMEMESİNİ SAĞLAMAK'

Mısır Çarşısı'nda gerçekleştirilen denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak, Kurban Bayramı öncesi yine piyasa denetimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için, onların ekonomik menfaatlerini korumak için şehrimizde, diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşlarımızın memleketlerine giderken yol boylarında alışveriş yaptıkları dinlenme tesislerinde aynı anda denetim yapıyoruz. Buradaki, temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak. O açıdan başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Birazdan da denetimini gerçekleştireceğimiz bu tarihi çarşıda, bizim daha önceki aylarda da aldığımız ürünlerin fiyatları var. Bugünkü fiyatlarla biz o günkü fiyatları karşılaştırıp aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makul bir artış yoksa da bunları değerlendirip Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza gönderiyoruz. Yine bayram öncesi diye indirimli alışverişlerde, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım, onları kontrol edeceğiz. Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız. Yaklaşık 14 Mayıs'tan beri biz bayram denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bayrama kadar da bu denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz" dedi.

'OLUMSUZLUKLARI BİZE İLETİRLERSE BİZ DE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Vatandaşları karşılaştıkları olumsuzluklar hakkında bilgilendiren Menteşe, "Vatandaşlarımız bu konuda bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Bakanlığımızın dijital platformlarındaki Haksız Fiyat Artışı Sistemi'ne, Cumhurbaşkanlığımızın iletişim merkezi olan CİMER sistemimize, yine Tüketici Bilgilendirme Hattımız olan Alo 175 hattımızı da arayarak vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzlukları bize iletirlerse biz de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı
Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, kupasını kaldırdı Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, kupasını kaldırdı
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın

15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:21:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.