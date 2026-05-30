Kurban Bayramı Sonrası Tekirdağ-İstanbul Yoğunluğu
Kurban Bayramı Sonrası Tekirdağ-İstanbul Yoğunluğu

Kurban Bayramı Sonrası Tekirdağ-İstanbul Yoğunluğu
30.05.2026 12:50
Kurban Bayramı tatilinin bitiminde Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk ortaya çıktı; ağır vasıtalara kısıtlama getirildi.

Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, - KURBAN Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala Tekirdağ- İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle ağır vasıtaların İstanbul'a geçişleri, bugün saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran saat 01.00'e kadar sınırlandırıldı.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Tatilin bitmesine bir gün kala Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 79 ekip ve 444 personel ile kara yollarında önlem aldı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara, bugün saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran saat 01.00'e kadar kısıtlama getirildi. Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendiriliyor. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine 1 Haziran saat 01.00'den itibaren izin verilecek. Diğer yandan ekipler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun önemli noktalarında akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde İstanbul yönüne araç yoğunluğunun artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kısıtlama, 3. Sayfa, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

