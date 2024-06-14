Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetleri için 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 sağlık personeli görevde olacak - Son Dakika
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Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetleri için 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 sağlık personeli görevde olacak

Kurban Bayramı süresince acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 acil sağlık personeli görevde olacak, bazı noktalarda helikopter ambulanslar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de hazır bekleyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için ek ekipler oluşturuldu. Kurban Bayramı boyunca halkın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve vatandaşların acil durumlarda 112'yi arayabileceği belirtildi.

14.06.2024 15:29
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Kurban Bayramı süresince acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 acil sağlık personeli görevde olacak, bazı noktalarda helikopter ambulanslar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de hazır bekleyecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için bir dizi tedbir alındı.

Bugünden itibaren geçerli olacak tedbirler kapsamında, her gün 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 acil sağlık hizmeti personeli görev yapacak. Ayrıca, 175 UMKE aracı ve 875 UMKE personeli de bu süreçte aktif olarak hizmet sunacak.

Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde oluşabilecek trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için ek ekipler oluşturuldu.

İstanbul'da kapsamlı tedbirler

Tedbirler kapsamında İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Kuzey Marmara Otoyolu- Tuzla Akfırat mevkiinde 9 sağlık personeli ile helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE aracı ve UMKE ATAK aracı hazır bulunacak.

Tuzla Köprüsü, Tuzla Mehmetçik Vakfı önü ve İstanbul Park dinlenme tesisleri olmak üzere üç noktaya da acil yardım ambulansları ve toplamda 9 personel görevlendirildi.

Avrupa Yakası'nda ise Tüyap Büyükçekmece E5 üzerinde, Tem Otoyolu Silivri Metro Tesislerinde ve Çatalca Devlet Yolu ayrımı Tekirdağ-İstanbul il sınırı ayrımında 3 tedbir noktası belirlendi. Bu noktalarda da 1'er acil yardım ambulansı ve 2 UMKE aracı ile 13 personel görev yapacak.

İzmir ve Ankara'da da helikopter ambulanslar konuşlandırıldı

İzmir'de Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçeleri ile bu bölgelere ulaşımı sağlayan otoban ve yol ayrımında helikopter ambulans, UMKE aracı, acil yardım ambulansı ve motosiklet ambulans görev yapacak. Bu bölgede 11 sağlık personeli hizmet verecek.

Bornova ilçesinde otoban yanında 1 acil yardım ambulansı, 1 UMKE aracı ve 1 motosiklet ambulans ile 7 sağlık personeli görev alacak. İzmir Kuzey girişi Menemen ilçesinde ise 1 acil yardım ambulansı ve 1 motosiklet ambulans ile 4 sağlık personeli hizmet verecek.

Ankara'da Kulu yolu üzeri, Eskişehir yolu üzeri ve Kırıkkale yolu üzerinde 1'er UMKE aracı ve acil yardım ambulansı ile helikopter ambulans konuşlandırılacak, 2 motosiklet ambulans ve toplam 25 sağlık personeli görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kurban Bayramı boyunca halkın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve vatandaşların acil durumlarda 112'yi arayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetleri için 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 sağlık personeli görevde olacak - Son Dakika

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