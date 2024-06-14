Kurban Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hareketlilik başladı. Tatilcilerin Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etmesiyle birlikte Osmangazi Köprüsü ve otoyolda yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırırken sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

14.06.2024 18:11
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu'nda hareketlilik başladı.

Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilcilerden dolayı Osmangazi Köprüsü ve otoyolda yoğunluk arttı.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler, zaman zaman Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk - Son Dakika
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