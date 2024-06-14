Kurban Bayramı Tatilinde Ormanlara Dikkat!

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkilileri, Kurban Bayramı tatilinde eğlenmek ve temiz hava almak için mesire ve orman alanlarını tercih edecek vatandaşları, mangal yakmamaları ve yangın riski oluşturabilecek cam, plastik ve kağıt gibi atıklar bırakmamaları konusunda uyardı.

AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, okulların tatile girecek olması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşların serinlemek ve tabiatın tadını çıkarmak için ormanlık alanları ziyaret etmesi bekleniyor. Genel olarak yaz aylarında oluşan bunun gibi yoğunluklar ise yangın açısından ormanlar üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre haziran başından bu yana mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı tatili ve sonrasında da etkisini hissettirmesi bekleniyor. Bu nedenle OGM de teyakkuz halini bir adım daha ileri taşıyarak, kara ve hava ekiplerini her türlü durum ve şartla mücadele için hazır tutuyor.

Mangal ve atık hassasiyeti

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı nedenlerle başladığını belirten yetkililer, eğlenmek ve temiz hava almak için mesire ve orman alanlarını tercih eden vatandaşları mangal yakmamaları ve yangın riski oluşturabilecek cam, plastik ve kağıt gibi atıkları bırakmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, söndüğü zannedilerek bırakılan mangal ateşinin rüzgarın etkisiyle sıçrama yaparak yangına yol açabildiğini bildirdi. Ayrıca, cam, plastik ve kağıt gibi atıkların mercek ve yansıtma etkisinin yoğun sıcaklık altında kolaylıkla orman yangınlarına sebebiyet verdiğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların bu hususlarda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yangınların büyük çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden

OGM verilerine göre, geçen yıl ormanları tahrip eden yangınlar 15 bin 520 hektar alanda etkili oldu. Sebebi belirlenen yangınlardan 2 bin 88'inin ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıktığı kayıtlara geçerken 92 olayda alevlerin yükselmesine kasıtlı girişimler yol açtı. 399 yangının sebebi ise yıldırım gibi doğal olaylar olarak belirlendi.

Türkiye'de 23,3 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor. Bu alanın 12,5 milyon hektarı "orman yangınlarına karşı hassas" olarak değerlendiriliyor.

Kurum ise buralarda çıkabilecek yangınlara karşı önleme tesisleri inşa ediyor. Yerleşim yerleri veya tarım alanlarıyla ormanlar arasında yangına dayanıklı türlerle şeritler oluşturuluyor. Böylece yerleşim yerlerinden veya tarım arazilerinden çıkan yangınların ormanlara sıçraması önleniyor.

Ormanların yanıcı madde yükünün azaltılması amacıyla da çalışmalar gerçekleştirilirken yol kenarlarındaki yanıcı maddeler temizleniyor ve ağaçların budaması yapılıyor.

"Orman Benim Kampanyası"nda 313 ton atık toplandı

Temizlik çalışmaları kapsamında bu yıl "Orman Benim Kampanyası" düzenlendi. Ülke genelinde 3 Mayıs'ta başlatılan kampanyayla toplumsal bilincin artırılması ve ormanlar üzerindeki tehditlerin önüne geçilmesini hedefleniyor.

Etkinliklerde başta yol kenarları olmak üzere ormanların bakım çalışmaları ve atıklardan temizlenmesi, bilgilendirme seminerleri ve farkındalık oluşturma faaliyetleri gibi birçok aktivite yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Muğla'dan başlatılan ve ülke çapında büyük ilgi gören kampanya kapsamında 313 ton atık toplandı.