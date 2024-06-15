Kurban Kesimi İçin İşin Ehli Kişiler Tercih Edilmeli - Son Dakika
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Kurban Kesimi İçin İşin Ehli Kişiler Tercih Edilmeli

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ve Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı, kurbanın işin ehli kişi tarafından kesilmesi gerektiğini bildirdi.

15.06.2024 11:12
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MEHMET SIDDIK KAYA/İLHAMİ ERKILIÇ - Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ve Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı, kurbanın işin ehli kişi tarafından kesilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Dursun, AA muhabirine, Türkiye genelinde bayramda kasaplar dışında çok sayıda kişinin kurban kesmeye çalıştığını kaydederek, bu sırada yaralananların sayısının küçümsenmeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi.

Kurban kesimi esnasında yaralanmalar olabildiğini, kurban kesimi için kullanılacak aletlerin iyi seçilmesi gerektiğini aktaran Dursun, aletlerin kesme öncesinde sterilize edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kurbanı kesecek kasabın ve yetkili kişinin mutlaka eldiven giymesi, koruyucu ekipmanıyla bu işi yapması gerektiğini anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ortalama her Kurban Bayramı'nda yaklaşık 5-6 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralanabiliyor. Diyarbakır'da geçen yıl yaklaşık 300 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı. Bu yaralanmaların önüne geçmek adına kurban kesen kişilerin mutlaka işin ehli olması lazım. Bu yaralanmalar uzuv kaybına da neden olabiliyor."

Vatandaşları hayvandan bulaşabilecek hastalıklara karşı da uyaran Dursun, kurban derisinde kene olabileceğini aktardı.

Kesim sırasında yaralanma olması durumunda sağlık ekiplerinden yardım istenmesi gerektiğini bildiren Dursun, özellikle el ve bilek kesiklerine çok rastladıklarını bildirdi.

Kesim öncesinde veterinerlerce kurbanlık hayvanın hastalıklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini bildiren Dursun, "Özellikle şap hastalığı, şarbon veya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı oluşturabilecek durumların öncelikle veteriner tarafından tespit edilmesi gerekiyor." dedi.

"Kurbanımıza gereken değeri, onu ehil ellere teslim ederek vermemiz gerekiyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır da özellikle Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde acil servislere acemi kasaplar, trafik kazaları ve kronik rahatsızlığı olanlardan yoğun başvuru yapıldığını belirtti.

Acemi kasaplara uyarılarda bulunan Çakır, şöyle devam etti:

"Kurbanımıza gereken değeri, onu ehil ellere teslim ederek vermemiz gerekiyor. Ehil ele teslim edilmeyen iş hem ciddi yaralanmalara ve bayramın kötü geçmesine hem de 9 günlük tatil nedeniyle acil servislerde ciddi iş yükünün artmasına neden oluyor. O yüzden kurbanı ehil ellere teslim edelim. Kurbanda kullanılan kesici aletler ciddi şekilde zarar veriyor. Acil servislerde çok ciddi kesiler, basit yaralanmalar olabiliyor ama genellikle ciddi damar yaralanmaları, kanamalara bağlı ölen insanlar, organ ve uzuv kayıpları ile ciddi sakatlanmalara yol açacak kesilerle karşılaştık. Bunlardan dolayı bayramı hastanede geçirmemek için dikkat etmeliyiz."

Bayramda özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve besin zehirlenmesi, karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim bozuklukları gibi şikayetlerle acile çok sayıda başvuru yapıldığını anlatan Çakır, bayramda tatlı ve şekerleme atıştırmanın yanına, kavurma ve et gibi tuzlu gıdalar eklendiğini, etin özellikle çok tuzlu tüketilmesinin hipertansiyon hastalarında çok ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Bunların çok tüketilmesi sonucu sindirim bozuklukları şikayetiyle yoğun başvuru aldıklarını belirten Çakır, "Şeker ve şekerli ürünlerin de çok fazla tüketilmesiyle, özellikle diyabet hastalarının diyetlerini bozması ve bu dönemde diyetlerine uygun hareket etmemesi acil servislerde sık karşılaştığımız durumlardan. Yediğimize içtiğimize dikkat edip ipin ucunu kaçırmayalım." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı da yapan Çakır, bayramlarda acil servisteki önemli iş yükünün bir kısmını da trafik kazalarının oluşturduğunu bildirdi.

Kurban kesimini kasaplar yapmalı

Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı da ehil olmayan kişilerin kurban kesimi sırasında kendini yaralama riskinin çok yüksek olduğunu, kesimin kasaplar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların kurban keserken dikkatli olmasını isteyen Atlı, kentte her yıl çok sayıda kişinin kurban kesimi sırasında elini veya ayağını kestiğini, yaralanan çok sayıda kişinin hastanelerin acil servislerini doldurduğunu aktardı.

Kasap Savaş Atlı da yaklaşık 25 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, acemi kasapların kurban kesiminde kendilerini yaralamalarının yanı sıra kurbanlık hayvana da eziyet ettiklerini kaydetti.

Atlı, "Kurbanlık hayvanı incitmeyecek şekilde İslami kurallara göre kesim yapmamız gerekir. Kesim işini, işin ehline vermek lazım. Acemi birisi kurbanı kestiği zaman yaralamalar çok olur." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Kesimi İçin İşin Ehli Kişiler Tercih Edilmeli - Son Dakika

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