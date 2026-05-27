Kurban Kesiminde 186 Yaralı
Kurban Kesiminde 186 Yaralı

27.05.2026 17:04
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kurban kesimi sırasında 186 kişi yaralanarak hastanelere başvurdu.

Van'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 171 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran yaralıların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muş

Muş'ta kurban kesimi sırasında 11 kişi, bıçak veya satırla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere başvurdu. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan 2'si, el ve kollarındaki ciddi kesiler nedeniyle ameliyata alındı.

Bitlis'te 1 kişi, Hakkari'de ise 3 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
