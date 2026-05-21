Kurban Öncesi Sivas Bıçağına Yoğun Talep

21.05.2026 10:26
Sivas bıçağı, el yapımı ve coğrafi işaretli olarak Kurban Bayramı'nda talep görüyor.

KURBAN Bayramı öncesi, geleneksel yöntemlerle birçok farklı aşamadan geçirilerek üretilen tescilli Sivas bıçağı yoğun talep görüyor. 43 yıldır geleneksel yöntemlerle Sivas bıçağı üreten İsmail Gölebatmaz, "Sivas bıçağı el yapımı ve coğrafi işaretli olduğu için talep görüyor. Belgeye, mesleğimize, Sivas'a uygun yakışır kaliteli bıçaklar üretmek için uğraşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli bıçak üretim merkezlerinden biri olan Sivas'ta, coğrafi işaretli bıçağa Kurban Bayramı öncesi talep arttı. Zanaatkarlar Çarşısı'nda baba mesleğini sürdüren bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (54), gelişen teknolojiye ve seri üretimlere karşı el işçiliği ile bıçak üretmeye devam ediyor. Sapından, çeliğin hazırlanmasına kadar 76 ayrı işlemden geçerek üretilen bıçaklar, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Bıçak ustaları, bayram öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesimi ve et doğramada kullanılan Sivas bıçaklarının fiyatı kalitesi ve boyutlarına göre 500 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

'EL İŞÇİLİĞİ İLE ÜRETİLİYOR'

1983 yılından baba mesleği bıçakçılığa başladığını belirten İsmail Göletbatmaz, "Her yerde bıçak var ama Sivas bıçağımızın özelliği el yapımı olmasıdır. Türkiye genelinde tek coğrafi işareti belgesi olan Sivas bıçağıdır. Genelde günümüzde endüstriyel kullanılıyor ama bizde halen endüstriyel kullanılmaz. Sanayi tipi uygulama olmaz. Bir bıçak 76 farklı işlemden geçer. Kesimi, dövmesi, işlemesi zahmet ve zaman istiyor. Endüstriyel üretimde belki haftalık binlerce bıçak yaparlar ama biz haftada ortalama 200 bıçak ancak yaparız" dedi.

'ŞEHİR DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR'

Kurban Bayramı öncesi Sivas bıçağının yoğun talep gördüğünü ifade eden Gölebatmaz, "Sivas bıçağı el yapımı ve coğrafi işaretli olduğu için talep görüyor. Bizde elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Belgeye, mesleğimize, Sivas'a uygun yakışır kaliteli bıçaklar üretmek için uğraşıyoruz. Onun için ilgi de yoğun oluyor. Bayram önü olduğu için bileme işlemleri ve satışlarımız arttı. Müşteriler gelmeye başladı. Sivas bıçağını diğer bıçaklardan ayıran en önemli özellik ağız açma dediğimiz özelliğidir. Biz komple elde açtığımız için makine belli bir açıda açıyor, insanlar onunla bir tane hayvanı zor kesiyor. Bizim bıçaklarımız elde açıldığı için, el yapımı olduğu için kesim gücü çok yüksektir. Diğer bıçaklar birkaç tane kesim yaparken, bizim bıçaklarımız en az 50-60 tane hayvan kesimi yapabilir. Etleri doğrarlar. Şehir içine ne kadar çok satıyorsak şehir dışına da o kadar çok gönderiyoruz. Kargo ile isteyen her yere gönderiyoruz" diye konuştu.

'BIÇAK BİLEME İŞİNİ USTALARI YAPMALI'

Bıçak bileme işlemi yaptırmak isteyenlerin mutlaka bu işin ustalarına getirmesi gerektiğini ifade eden Gölebatmaz, "Tezgah açan herkes bıçak biliyor. Aslında meslek erbabı değil. Meslek erbabı olmayanların bilediği bıçaklar hayvanlara eziyet verir. İnsanlar bıçaklarını bileme işlemi için mutlaka bizim gibi imalatçılara gitmeli" dedi.

Kaynak: DHA

