Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi - Son Dakika
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Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi

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Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi
29.05.2025 15:49
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Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi
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Sakarya'da bir kadın ve bir erkek besiciyle 50 bin liraya anlaştıkları 4 küçükbaş hayvanı araca bindirirken parasını ödemeden kaçtı. Operasyon esnasında polise mukavemet gösteren çift zor kullanılarak gözaltına alındı. "Dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Hacımercan Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde kendi beslediği 4 küçükbaş hayvanı satmak isteyen T.D. (65) ismini bilmediği bir kadın ve bir erkek alıcıyla 50 bin lira karşılığında anlaştı.

KURBANLIK HAYVANLARI ÇALDILAR

T.D., hayvanlarını araca yüklerken; şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dolandırılan T.D., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı iş yerinin güvenlik ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.

Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi

ÇOK GEÇMEDEN YAKAYI ELE VERDİLER

İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirenlerin M.C. ve G.C. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarak Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreslerine gittiklerini tespit etti. Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin adresinde yapılan aramada; 4 küçükbaş hayvan bulundu. Arama sırasında ekiplere mukavemet gösteren şüpheliler, zor kullanılarak gözaltına alındı.

Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

"Dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Jandarma, Güvenlik, Sakarya, Sapanca, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi - Son Dakika

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