Kurbanlıkları çalan çift yakayı ele verdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Hacımercan Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde kendi beslediği 4 küçükbaş hayvanı satmak isteyen T.D. (65) ismini bilmediği bir kadın ve bir erkek alıcıyla 50 bin lira karşılığında anlaştı.

KURBANLIK HAYVANLARI ÇALDILAR

T.D., hayvanlarını araca yüklerken; şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dolandırılan T.D., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı iş yerinin güvenlik ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.

ÇOK GEÇMEDEN YAKAYI ELE VERDİLER

İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirenlerin M.C. ve G.C. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarak Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreslerine gittiklerini tespit etti. Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin adresinde yapılan aramada; 4 küçükbaş hayvan bulundu. Arama sırasında ekiplere mukavemet gösteren şüpheliler, zor kullanılarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

"Dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanlar ise sahibine teslim edildi.