Küresel Sumud Filosu'na Katılım Koşulları Açıklandı

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Küresel Sumud Filosuna kimin bineceğini Türk yetkililerin değil, komitenin belirlediğini söyledi.

Demircan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus ayağındaki gelişmelere ilişkin, AA muhabirime açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Demircan, filonun Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ve Gazze'deki saldırıların durdurulması konusunda çok önemli bir farkındalık yarattığını belirtti.

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında olduğunu vurgulayan Demircan, şunları söyledi:

"Ülkemiz zaten Filistin davasının en önemli destekçileri arasındadır. Bu bakımdan, filonun hedefleri zaten bizim de hedefimizdir. Yani barışın desteklenmesi ve insani yardım ulaştırılması, ayrıca uluslararası hukuka uygun biçimde Filistinli kardeşlerimizin barış içinde, kendi devletlerinin çatısı altında yaşaması Türkiye'nin devlet politikasıdır. Her konuda Filistinlilerin yanında durmayı sürdüreceğiz."

Filo organizasyonunun planlayıcı ve yürütücüsünün farklı milletlerden aktivistlerden oluşan tertip komitesi olduğunu aktaran Demircan, "Gazze'ye gidecek bu filoya kimin katılacağına, hangi gemilerin eşlik edeceğine ve bunların teknik yeterliliklerine bu komite karar vermektedir. Tunus makamlarıyla ilişkiler de yine bu komite ve yerel bağlantıları üzerinden yürütülmektedir." dedi.

Vatandaşların katılımına ilişkin sürece değinen Demircan, "Tunus'a filoya katılmak üzere gelen vatandaşlarımız, organizasyona filonun Türkiye temsilcisi ile bağlantı kurarak dahil olmuşlar veya olmaya çalışmışlardır. Diğer ülkelerden gelen katılımcılar için de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla Büyükelçiliğimizin veya Türk yetkililerin gemilere kimin bineceği konusunda herhangi bir yetkisi veya yönlendirmesi söz konusu değildir. Bu mesele tertip komitesinin uhdesindedir. Bu bakımdan, bazı vatandaşlarımızın gemilere binememesi konusunun bizimle hiçbir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik olarak sürecin başından bu yana vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini dile getiren Demircan, "Bizzat ve ekip olarak elimizden gelen desteği ve hizmeti sunuyoruz. Bu bizim görevimiz." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu için onlarca Türk 1 Eylül'den bu yana Tunus'ta

Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılmak isteyen onlarca Türk, Mağrip Sumud Konvoyunun organizasyonu kapsamında 1 Eylül'den itibaren Tunus'a geldi.

Filodaki teknelere binmek için eğitim alan Türklerin, Mağrip Sumud Konvoyu tarafından hazırlanan listelere göre teknelere alınacakları duyuruldu.

Mağrip Sumud Konvoyu'ndan 12 Eylül'de teknelere binecek aktivistlere ilişkin yapılan açıklamada, filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20'nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn'den de katılımcıların yer aldığı belirtilmişti.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğini ve kültürünü koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumların inşası gibi yollarla işgale direnmesini ifade ediyor. Kavram, Filistin'de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleriyle tasvir ediliyor.