Küresel Sumud Filosu'na Katılım Koşulları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Küresel Sumud Filosu'na Katılım Koşulları Açıklandı

14.09.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Demircan, filoya katılımın komiteye ait olduğunu, Türk yetkililerin etkisinin olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Küresel Sumud Filosuna kimin bineceğini Türk yetkililerin değil, komitenin belirlediğini söyledi.

Demircan, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus ayağındaki gelişmelere ilişkin, AA muhabirime açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Demircan, filonun Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ve Gazze'deki saldırıların durdurulması konusunda çok önemli bir farkındalık yarattığını belirtti.

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında olduğunu vurgulayan Demircan, şunları söyledi:

"Ülkemiz zaten Filistin davasının en önemli destekçileri arasındadır. Bu bakımdan, filonun hedefleri zaten bizim de hedefimizdir. Yani barışın desteklenmesi ve insani yardım ulaştırılması, ayrıca uluslararası hukuka uygun biçimde Filistinli kardeşlerimizin barış içinde, kendi devletlerinin çatısı altında yaşaması Türkiye'nin devlet politikasıdır. Her konuda Filistinlilerin yanında durmayı sürdüreceğiz."

Filo organizasyonunun planlayıcı ve yürütücüsünün farklı milletlerden aktivistlerden oluşan tertip komitesi olduğunu aktaran Demircan, "Gazze'ye gidecek bu filoya kimin katılacağına, hangi gemilerin eşlik edeceğine ve bunların teknik yeterliliklerine bu komite karar vermektedir. Tunus makamlarıyla ilişkiler de yine bu komite ve yerel bağlantıları üzerinden yürütülmektedir." dedi.

Vatandaşların katılımına ilişkin sürece değinen Demircan, "Tunus'a filoya katılmak üzere gelen vatandaşlarımız, organizasyona filonun Türkiye temsilcisi ile bağlantı kurarak dahil olmuşlar veya olmaya çalışmışlardır. Diğer ülkelerden gelen katılımcılar için de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla Büyükelçiliğimizin veya Türk yetkililerin gemilere kimin bineceği konusunda herhangi bir yetkisi veya yönlendirmesi söz konusu değildir. Bu mesele tertip komitesinin uhdesindedir. Bu bakımdan, bazı vatandaşlarımızın gemilere binememesi konusunun bizimle hiçbir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik olarak sürecin başından bu yana vatandaşlarla yakından ilgilendiklerini dile getiren Demircan, "Bizzat ve ekip olarak elimizden gelen desteği ve hizmeti sunuyoruz. Bu bizim görevimiz." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu için onlarca Türk 1 Eylül'den bu yana Tunus'ta

Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılmak isteyen onlarca Türk, Mağrip Sumud Konvoyunun organizasyonu kapsamında 1 Eylül'den itibaren Tunus'a geldi.

Filodaki teknelere binmek için eğitim alan Türklerin, Mağrip Sumud Konvoyu tarafından hazırlanan listelere göre teknelere alınacakları duyuruldu.

Mağrip Sumud Konvoyu'ndan 12 Eylül'de teknelere binecek aktivistlere ilişkin yapılan açıklamada, filoda 72 Tunuslu, 32 Cezayirli, 20'nin üzerinde Faslı ile Moritanya, Kuveyt ve Bahreyn'den de katılımcıların yer aldığı belirtilmişti.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğini ve kültürünü koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumların inşası gibi yollarla işgale direnmesini ifade ediyor. Kavram, Filistin'de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleriyle tasvir ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Misbah Demircan, Dış Politika, Diplomasi, Filistin, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu'na Katılım Koşulları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 13:36:36. #7.11#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu'na Katılım Koşulları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.