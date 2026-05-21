Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Türkiye'ye dönecek
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Türkiye'ye dönecek

21.05.2026 11:58
Dışişleri Bakanı Fidan, özel uçak seferiyle Türk vatandaşlarını ve katılımcıları Türkiye'ye getirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenlenecek özel uçak seferiyle Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını söyledi.

Fidan, NSosyal hesabından Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenliğini ve Türkiye'ye sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışıldığını belirten Fidan, "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, Türk vatandaşlarının haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini; Filistin halkına desteklerini kararlılıkla devam ettireceklerini vurguladı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:18
11:14
10:59
10:28
10:27
10:11
