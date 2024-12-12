Kurilla, Lübnan'da İsrail'in Birlik Çekişini İzledi - Son Dakika
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Kurilla, Lübnan'da İsrail'in Birlik Çekişini İzledi

CENTCOM Komutanı Kurilla, Beirut'ta İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaları izledi.

12.12.2024 10:46
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail ordusunun Lübnan'dan ilk birliklerini çekişini yerinde izlemek üzere başkent Beyrut'u ziyaret etti.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderek Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joseph Aoun ve İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik uygulama ve izleme mekanizmasının eş başkanı Tümgeneral Jasper Jeffers ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Komutanlar, ABD'nin başkanlık ettiği ve Fransa, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) ve İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından desteklenen mekanizma aracılığıyla İsrail ve Lübnan arasındaki düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını ilerletmek için devam eden çabaları görüştüler." ifadeleri kullanıldı.

Kurilla'nın, Lübnan'ın Al Khiam kentinden İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin bölge konuşlanması sırasında "uygulama ve izleme karargahında" hazır bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'li komutanın "bu gelişmenin daha fazla ilerleme için zemin hazırladığını ve çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasında önemli bir ilk adım olduğunu" vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca, Kurilla ve Aun'un Suriye'deki güvenlik durumu ve bunun bölgesel istikrarı nasıl etkilediğinin yanı sıra Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile CENTCOM arasındaki işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğini de ele aldıkları belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında "kontrollü çatışmalar" 8 Ekim 2023'te başlamıştı.

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'a yönelik saldırılarını, ülkenin kuzeyi, güneyi ve başkent Beyrut'u da kapsayacak şekilde genişleterek şiddetlendirmiş, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinden İsrail'e füze saldırılarını sürdürmüştü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 1100'den fazlası kadın ve çocuk 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 16 binden fazlası da yaralanmış ve neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurilla, Lübnan'da İsrail'in Birlik Çekişini İzledi - Son Dakika

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