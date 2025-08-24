Kursk NGS'de İHA Yangını: Radyasyon Normal - Son Dakika
Kursk NGS'de İHA Yangını: Radyasyon Normal

Kursk NGS'de İHA Yangını: Radyasyon Normal
24.08.2025 19:40
Kursk NGS'deki yangın sonrası radyasyon seviyeleri normal bulundu, saldırıya tepki gösterildi.

Rusya'da, saldırı hazırlığındaki insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi sonucu yangın çıkan Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde radyasyon seviyesinin normal düzeyde bulunduğu bildirildi.

Rusya'da saldırı hazırlığındaki insansız hava aracının düşürülmesi nedeniyle Kursk Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı.

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE YANGIN

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, saldırı hazırlığındaki İHA'nın düşürülmesi sonucu çıkan yangında zarar gördüğü belirtilen Kursk NGS bölgesindeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

RADYOSYON TEHLİKESİ VAR MI?

Olay sonucu Kursk NGS'deki bir transformatörde yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, "Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmaktadır ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ise Kursk NGS'ye yönelik İHA saldırısına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Nükleer tesislere İHA saldırısının savaş suçu olduğuna ve nükleer güvenliği tehdit ettiğine işaret eden Hinşteyn, "Söz konusu saldırının faillerinin adil şekilde cezalandırılması gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırı düzenleyen Ukrayna'ya ait 95 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde düşürüldüğünü bildirmişti.

Kursk NGS'ye saldırı aşamasındaki İHA'nın savunma sistemlerince düşürülmesi nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Kaynak: AA

Kursk NGS'de İHA Yangını: Radyasyon Normal

15:40
Kursk NGS'de İHA Yangını: Radyasyon Normal
