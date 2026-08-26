TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Vali Aktaş ile Belediye Başkanı Köksal ile bir araya geldi

(AFYONKARAHİSAR) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gittiği Afyonkarahisar'da Vali Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediye'yi ziyaret etti.

Kocatepe ve Büyükkalecik'teki programların ardından beraberindeki milletvekilleri ile şehir merkezine geçen Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valiliği'ne gelişinde Vali Naci Aktaş tarafından törenle karşılandı.

Polis tören mangasını selamlayan Kurtulmuş'a Valilik binası önünde çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Afyonkarahisar Valisi Aktaş'tan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurtulmuş, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak görevinde başarılar diledi.