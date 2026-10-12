Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

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Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü imza törenine katıldı; Filistin özgürleşene kadar mücadelenin süreceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulacağını söyledi.

GAZZE İLE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından 'Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olacağını belirterek, bağımsız Filistin devletinin kurulacağına inandığını söyledi. Filistin'in; başkenti Kudüs olan, tam bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olacağını ifade eden Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle Gazze'deki bu kutlu direniş, insanlık tarihinin dönüm noktalarından da birisi olacaktır. Çok şükür zaman içerisinde soykırım bir turnusol kağıdı gibi bütün insanlığa etki etti. Aslında insanlığın vicdanını satın alamayacaklarını, orayı esir edemeyeceklerini Siyonist rejime en iyi şekilde gösteren yer, Birleşmiş Milletler"n genel kurulu oldu. Bu insanlığın zaferidir. İnsanlığın vicdanının kazandığını göstermektedir" dedi.

'FİLİSTİN, ÖZGÜRLEŞENE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK'

İsrail'in işlediği suçlardan uluslararası alanda hesap vereceğini savunan Kurtulmuş, "Sünnetullah böyledir. Zalimler her zaman yenilmeye, zalimler her zaman hesap vermeye ve zalimler her zaman yok olmaya mahkumdur. Gazze'de sayılabilen, isimleri belli olan 75 binin üstünde şehit var. Geçenlerde biliyorsunuz bir bina yıkıntıları kaldırıldı, altından yüzlerce yeni şehit cesedi çıktı. Muhtemelen o yıkıntıların altında daha nice isimleri dahi tespit edilememiş insanlar var. Bizler de Şehit Kamil'in, Karayılan'ın torunları olarak, evlatları olarak bu büyük kurtuluş mücadelesine canı yürekten destek vermeye devam edeceğiz. Ta ki Filistin özgürleşene kadar. Filistin özgür olana kadar bu mücadele devam edecek ve mutlaka Allah'ın izniyle kazanacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Belediye BaşkanlığıGaziantep ValiliğiNuman Kurtulmuşİnsan HaklarıDış PolitikaGüncelGazzeSon Dakika

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