Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu'nda İkili Görüşmeler Yaptı

14.04.2026 16:42
Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu'nda Bahreyn, Mısır ve BAE parlamento başkanlarıyla görüştü.

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hisham Badawy ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmelerde Kurtulmuş, farklı ülkelerinin parlamento başkanları ile ikili temaslarda bulundu.

Bahreyn'in, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olmasından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Bahreyn başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkelerine ve Ürdün'e geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.  Kurtulmuş, İran'ın kardeş Bahreyn'i ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını ifade ederek, Türkiye olarak bölgede barışın hakim olması için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Kurtulmuş, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Badawy ile görüşmesinde ise İsrail'in yaklaşık üç senedir Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile Batı Şeria'daki zulmünün odak olması gerektiğini söyleyerek, bölge ülkelerinin birbirleriyle yaşadığı gerilimlerden İsrail'in yararlandığına dikkati çekti. İsrail'in, uluslararası camianın baskılarıyla kabul etmek durumunda kaldığı ateşkes ve müzakere sürecinin fiilen işletilmediğini de dile getiren Kurtulmuş, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin ciddi anlamda bloke edildiğini, insani yardımların Mısır'dan Gazze'ye ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Kurtulmuş, BAE ile olan görüşmesinde ise İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden birisi olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran'ın kardeş ülke BAE'yi ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını belirtti. Kurtulmuş, bu savaşta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Görüşmelere, AK Parti Ankara Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da katıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
