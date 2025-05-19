Kurtulmuş: Silah bırakma süreci yaz bitmeden tamamlanacak - Son Dakika
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Kurtulmuş: Silah bırakma süreci yaz bitmeden tamamlanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nın silah bırakma sürecinin yaz bitmeden tamamlanmasını ümit ediyor.

19.05.2025 16:56
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nın kendini feshetme çağrısının ardından silah bırakma sürecine ilişkin olarak, "Ben yaz bitmeden bu sürecin tamamlanacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HaberTürk'te katıldığı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de Milli Birlik Komisyonu kurulmasına yönelik çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İlk adım İmralı'dan bir çağrının gelmesiydi. Yani siyasetin 'Biz terörsüz Türkiye istiyoruz' demesi, Cumhurbaşkanımızın iradesi, Sayın Bahçeli'nin koyduğu tavır tek başına bu yeterli değildir. Bunun gerçekleşebilmesi için İmralı'dan bir çağrı gelmesi gerekirdi. Çağrı üç aşağı beş yukarı planlanan zamanda geldi" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ondan sonra ikinci adımda bu çağrıya uyarak örgütün bileşenlerinin 'silahları bırakıyoruz, artık terörün devri bitmiştir' anlamına gelecek açıklama yapmalarıydı. O açıklama da geldi. Bundan sonraki aşama silahların teslimi. Sadece biz 'feshediyoruz' demek yetmez. Bunun aleni bir şekilde görülmesi ve örgütün bütün bileşenlerini silah bıraktığının ortaya konulması gerekir. Bununla ilgili önümüzde belki çok uzun olmayacak bir süre içerisinde çalışma yapılacak. Silahlar teslim edilecek. Farklı yerlerde teslimlerin nasıl olacağına ilişkin zannediyorum farklı modaliteler ortaya konulacak.

"Komisyon siyasal katılım süreçlerin ortaya konmasını konuşacak"

Bunun sonucu olarak da terör örgütünün silah bıraktığı kamuoyu tarafından da bütünüyle görüldükten sonra bunun siyaseten müzakeresi süreci başlayacak. İşte TBMM'nin devreye gireceği yer burasıdır. Sayın Bahçeli'nin işareti ondan önceki süreçlerde CHP'nin DEM Parti'nin diğer siyasi partilerin de bu iş Meclis'te görüşülmelidir temennileri sürecin doğal bir sonucudur. Konunun ne olduğu, nasıl gelişeceği, nereye doğru evrileceğinin de siyasi olarak tartışılması gereken bir süreç olacak. Tabi ki burada siyasetin merkezi olan TBMM adrestir. Burada bir modalite ile komisyonun nasıl olacağı, partilerle tartışarak bir yol bulur.

Bu barış meselesi, sadece silahların susması değil bunun devamlılığı. Bu aynı zamanda demokratik restorasyon süreci. Komisyon, hak ve özgürlüklerin artırılması, siyasal katılım süreçlerin ortaya konmasını da konuşacak.

Bir süreden bahsediyoruz. Çok kısa. Ben yaz bitmeden bu sürecin tamamlanacağını ümit ediyorum. Dediğim gibi Suriye'de, Irak'ta, başka yerlerde silahlar bırakılması ile ilgili farklı süreçler olabilir. Ama sahada hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Milli İstihbarat Teşkilatımız 'tamam örgüt silahlarını teslim etti' gözlemini gerçekleştirmesi lazım. Zaten ondan sonra iş dördüncü adıma geliyor. O da siyasetin bu konuda görevini üstlenmesi."

Kayyum uygulamaları: "Bunları konuşmak için henüz meselenin çok başındayız"

Kayyum uygulamaları hakkındaki soruya da yanıt veren Kurtulmuş, "Bunları konuşmak için henüz meselenin çok başındayız. Türkiye'nin gündeminden terörün hakikaten çıkması lazım. Milletvekillerine nasıl seçilme hakkı veriliyorsa insanlar da kendi yerel yöneticilerini seçerler ama hiçbir yerel yöneticinin terör örgütüyle ekonomik anlamda da fiziksel anlamda da iş birliği yapma hakkı olamaz. Dünyanın hiçbir demokrasisinde bu olmaz. Biz yıllardır 'bir eli silahta bir eli sandıkta olmaz' diyoruz. Ortadan silah kalkacağına göre tamamiyle sandığın, demokratik teamüllerin, seçimlerin, referansların esas olacağı bir döneme geçeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Silah bırakma süreci yaz bitmeden tamamlanacak - Son Dakika

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