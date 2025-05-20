Kurtulmuş'tan Alevi Tepkilerine Yanıt - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Alevi Tepkilerine Yanıt

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Alevilere yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

20.05.2025 21:43
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(TBMM) - Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Alevilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Kurtulmuş ise "O konuşmamın bütünlüğü içerisinde Anadolu'nun birlik, kardeşlik serüvenini anlatırken, Selahattin Eyyubi'den, Sultan Alparslan'dan örnek verirken yaptığımın açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek tek bir cümle yoktur. Eğer böyle anlaşıldıysa, bir tek Alevi kardeşimiz bundan üzüldüyse, bundan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında "... Bir başka ittifak ise Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi'nin yapmış olduğu bir büyük ittifaktır. 1514'te Çaldıran'da o ittifakımız Anadolu'daki Müslüman toplulukların başının daha dik bir şekilde dolaşmasına, esenlik ve birlik içerisinde birlikte var olmasını sağlamıştır" ifadelerine Alevi dernekleri tepki göstermişti.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in bu sözleri kendisine hatırlatılması üzerine açıklama yapan Meclis Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"O konuşmamın bütünlüğü içerisinde Anadolu'nun birlik, kardeşlik serüvenini anlatırken Selahattin Eyyubi'den, Sultan Alparslan'dan örnek verirken yaptığımın açıklamanın içerisinde ve hiçbir yerinde Alevi yurttaşlarımızı asla rencide edecek tek bir cümle yoktur. Eğer böyle anlaşıldıysa bir tek Alevi kardeşimiz bundan üzüldüyse bundan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Söylediğim şey tam tersidir. Bu ülkenin Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, Sünnilerin hep beraber biz Anadolu topraklarında ne zaman bir ve beraber olduysak hep zaferlerle dolu bir tarihe sahip olduk. Aleviyi Sünniyi birbirinden ayırmak aslında bizim tarihimize yapılacak en büyük ihanettir. Kaldı ki hem taşıdığım Meclis başkanı sıfatı hem siyasi hayatımın her günü ortada olan bir insan olarak hayatımın hemen hemen birçok safhasında Hz. Ali Efendimizin şu sözünü örnek olarak söylemişimdir; 'İnsanlar ya yaratılışta eşittir ya dinde kardeşindir'. Biz insanların hepsini ya yaratılıştan ayırmayız ya da Müslümanları bir diğerinden ayırt etmeyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Alevi Tepkilerine Yanıt - Son Dakika

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