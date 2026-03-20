Kurtulmuş\'tan Mescid-i Aksa\'ya Duyarlılık

20.03.2026 10:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ayasofya'da bayram namazı kıldı ve Mescid-i Aksa'nın kapatılmasını lanetledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz sonrası konuşan Kurtulmuş, "Bu bayram sabahındaki en büyük üzüntülerimizden birisi de Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılmış olmasıdır. Bu artık zulmün geldiği en son noktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Böylesine bir barış ve esenlik gününde, bir bayram gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısından döndürülmüş olması zulmün şahikasıdır. İsrail'in bu zulmünü de şiddetle lanetliyoruz. Ümit ediyoruz ki Mescid-i Aksa'nın mazlum bir şekilde geçirdiği son bayram olsun bu bayram" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve yüzlerce vatandaşla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Kurtulmuş, namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı. Camii çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla da bayramlaşan Kurtulmuş burada açıklamalarda bulundu. Konuşmasına tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek başlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün milletimizin bayramı mübarek olsun. Bu bayramın hem ülkemize, hem İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, esenlik, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum, niyaz ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK BARIŞIN TESİS EDİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Bölgesel konulara da değinen Başkan Kurtulmuş, "Özellikle bölgemizde yaşadığımız, neredeyse yangın yerine dönmüş olan bu tablonun en kısa süre içerisinde dağılmasını ve Amerika-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan bu savaşın bir an evvel sonlandırılmasını canı yürekten temenni ediyoruz. Bu artık devam ettirilemez bir durumdur. Bütün bölgeyi ve bütün dünyayı aslında tam da ateş çukurunun içerisine atmak üzere olan büyük bir çatışmadır. Bunun sonlanmasını bütün kalbimizle diliyoruz ve Türkiye olarak da barışın tesis edilmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'MESCİD-İ AKSA'NIN MAZLUM BİR ŞEKİLDE GEÇİRDİĞİ SON BAYRAM OLSUN BU BAYRAM'

Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılması hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Ayrıca tabii bu bayram sabahındaki en büyük üzüntülerimizden birisi de Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılmış olmasıdır. Bu artık zulmün geldiği en son noktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bunun İslam dünyası için artık tolere edilebilir bir tarafı yoktur. ve biz Müslümanlara, iki milyar büyük bir nüfusa sahip olan Müslümanlara da herhalde bu ayıp en büyük ayıp olarak yeter. Gerçekten içimiz kan ağlıyor. Böylesine bir barış ve esenlik gününde, bir bayram gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısından döndürülmüş olması zulmün şahikasıdır. İsrail'in bu zulmünü de şiddetle lanetliyoruz. Bütün dünyayı da bir din mensuplarına karşı, büyük bir nüfusa sahip olan Müslüman dünyasına karşı yapılmış bu hakarete, bu haksızlığa son vermeye davet ediyoruz. ve ümit ediyoruz ki Mescid-i Aksa'nın mazlum bir şekilde geçirdiği son bayram olsun bu bayram" ifadelerini kullandı.

'ZULME UĞRAYAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE BAYRAM TEBRİKLERİMİZİ İLETİYORUM'

Kurtulmuş, "Buradan yani Ayasofya'dan, İstanbul'un, Osmanlı Cihan Devleti'nin kalbi olan bu Topkapı Sarayı'nın gölgesinden Filistinli kardeşlerimize, Kudüs'te, Gazze'de zulme uğrayan, Batı Şeria'nın her yerinde zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize hem bayram tebriklerimizi hem de sevgilerimizi iletiyoruz. Onlarla dayanışma duyguları içinde olduğumuzu 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına ifade ediyoruz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara sağlık afiyet içerisinde eriştirsin. Milletimizi barış ve esenlik içerisinde, kardeşlik ve birlik içerisinde daha güçlü, daha huzurlu günlere inşallah ulaştırsın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:41:31.
