Kurtulmuş'tan Öcalan'ın Çağrısına Destek - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Öcalan'ın Çağrısına Destek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için Öcalan'ın çağrısını olumlu buldu, birlik vurgusu yaptı.

06.03.2025 01:11
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin, "Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek, burada birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla Türkiye'de, terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin şöyle konuştu:

"Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek, burada birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla Türkiye'de, terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 40 küsur yılımızı maalesef bizden çalan, binlerce insanımızın ölümüne neden olan, trilyonlarca dolar Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olan bu terör belası, Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır. Bunun için hep beraber iyi niyetle, samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında, şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak, sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir ve inanın ki Türkiye'nin, terörsüz Türkiye'yi sağlamasıyla birlikte bölgemizdeki ülkelerde de önemli bir şekilde barış, kardeşlik ve istikrar ortaya çıkacaktır.

Başta özgürleşen Suriye halkı olmak üzere Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve diğer bölge ülkelerinin de Türkiye'deki bu barış ortamından son derece yakın bir şekilde etkileneceğini bize tarih de söylüyor, bugünkü siyasi gelişmeler de söylüyor. Ümit ediyorum Türkiye'de bu dirliğin, birliğin sağlanması bölgemize çok büyük bir istikrar unsuru olarak büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu çerçevede inşallah en kısa sürede sonuç alınacak ve hiçbir provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar bu topraklarda, bu coğrafyada devam edecektir. Güçlü Türkiye'nin sağlanabilmesi için iç kaleyi tahkim etmenin ötesinde her alanda güçlü Türkiye olmak için de birikimlerimizi ortaklaştırmak, sepetlerimizdeki pamukları ortaya koymak, bilgi dağarcıklarımızda, tecrübemizde ne varsa bunları birleştirmek zorundayız."

Kaynak: ANKA

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