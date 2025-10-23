Kuş Avı Tartışmasında Kanlı Kavga - Son Dakika
Kuş Avı Tartışmasında Kanlı Kavga

Kuş Avı Tartışmasında Kanlı Kavga
23.10.2025 22:09
Adana'da kuş avlayan yeğenler, amcalarını tüfekle vurup öldürdü. Kardeşler tutuklandı.

Adana'da 16 yaşındaki Muhammed C. ve ağabeyi Mutlu C., sabah saatlerinde köy çevresinde kuş avına çıktı. Av sırasında silah seslerini duyan ve aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel C., hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.

AMCASINI KATLETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Muhammed C., yanında bulunan tüfekle amcasına ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Veysel C., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Veysel C.,'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan kardeşler Muhammed C. ve Mutlu C., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuş Avı Tartışmasında Kanlı Kavga - Son Dakika

Kuş Avı Tartışmasında Kanlı Kavga
