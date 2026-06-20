Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kuş Yuvası Rüzgar Santralinde Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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