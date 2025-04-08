Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Destek

Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce görevine dönmesini diledi.

08.04.2025 17:36  Güncelleme: 17:50
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(AYDIN) - Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Anti demokratik ve hukuk dışı bu tutukluluğun bir an önce son bulması ve Ekrem Başkanımızın yeniden görevinin başına geçmesi en büyük temennimiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscer Stadtetag) iş birliği ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede "Demokrasi ve Özgürlüklerin İtici Gücü Olarak Şehirler" başlıklı tematik oturum ve "Türk Alman Belediyeleri İş Birliğinin Geleceği" konulu Belediye Başkanları Yuvarlak Masa Oturumu gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektubu okundu.

Kuşadası Belediyesi'ni temsilen zirveye katılan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ni, aynı zamanda TBB Başkanı da olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmadan gerçekleştiriyoruz. Ancak kendisi mektubu aracılığıyla yine bizlere ulaşmayı başardı. Anti demokratik ve hukuk dışı bu tutukluluğun bir an önce son bulması ve Ekrem Başkanımızın yeniden görevinin başına geçmesi en büyük temennimiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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