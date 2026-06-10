Ömer Günel, Rüşvet İddiasında Bulunan Sıddık Aydın'a "İftira"Dan 2 Milyon Liralık Tazminat Davası Açtı - Son Dakika
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Ömer Günel, Rüşvet İddiasında Bulunan Sıddık Aydın'a "İftira"Dan 2 Milyon Liralık Tazminat Davası Açtı

10.06.2026 10:56  Güncelleme: 12:07
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Tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatları, hakkındaki iddiaların sahibi Sıddık Aydın hakkında iftira suçundan suç duyurusunda bulundu ve 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatlar, iddiaların kurgusal ve gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

(AYDIN) - Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatları, tutukluluk kararına dayanak gösterilen iddiaların sahibi Sıddık Aydın hakkında, "iftira"dan suç duyurusunda bulundu, 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Günel hakkındaki iddiaların, "kurgusal, planlı, gerçeğe aykırı" olduğunu öne süren avukatlar, iddiaların titizlikle araştırılmasını istedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "rüşvet almak" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, tutuklanması nedeniyle de İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Günel'in avukatları, tutukluluk kararına dayanak gösterilen iddiaların sahibi Sıddık Aydın'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesindeki "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu ve 2 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Kuşadası Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Sıddık Aydın'ın ortaya attığı iddiaların, "kurgusal, planlı, gerçeğe aykırı ve husumet kaynaklı" olduğu ileri sürüldü.

İddiaya konu beyanların, Ömer Günel'in tutuklanmasına, özgürlüğünün elinden alınmasına, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ve kamuoyu nezdinde itibar kaybına uğramasına neden olduğu belirtildi.

"İFADELERİ ÇELİŞKİLİ, GERÇEK DIŞI BİR KURGU"

Sıddık Aydın'ın Savcılığa verdiği ifadelerde çelişki olduğu da vurgulanan dilekçede, iddiadaki anlatımların hayatın olağan akışına ve ticari mantığa aykırı olduğunu savunarak, iddiaların gerçek dışı bir kurgu olduğunu belirtti.

Dilekçede ayrıca, iddialara konu edilen 2020 tarihli Kutes Restaurant ihalesine ilişkin resmi kayıtların incelendiği, Sıddık Aydın'ın şartname almasına ve teminat yatırmasına rağmen ihaleye kendi iradesiyle katılmadığının kayıtlarla sabit olduğu ifade edildi, buna rağmen ihalenin iptal edilmesini talep ettiği, talebinin ise reddedildiği bildirildi.

"KİŞİSEL HUSUMETİ VAR"

Ömer Günel'in avukatları, Sıddık Aydın'ın, yıllardır belediye ile yaşadığı çeşitli hukuki süreçler nedeniyle Günel'e karşı husumet geliştirdiğini ileri sürdü.

Dava dilekçesinde, 2021 yılında Aydın'a ait taşınmazda imar mevzuatına aykırılıklar tespit edildiği, belediye tarafından işlem yapıldığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Ayrıca Aydın'ın taraf olduğu bazı ihale süreçlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle belediye yönetimine ve doğrudan Ömer Günel'e karşı kin beslemeye başladığı iddia edildi.

Daha önce yapılan şikayetler üzerine yürütülen soruşturmalarda "kamu zararı oluşmadığının ve Ömer Günel'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığının" bilirkişi incelemeleriyle ortaya konulduğuna da yer verildi.

AVUKAT MERMUT: "RESMİ KAYITLAR, HTS, BANKA HAREKETLERİ İNCELENSİN"

Ömer Günel'in avukatlarından Serdar Mermut, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz hakkında ortaya atılan iddiaların tamamının titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Resmi kayıtlar, banka hareketleri, HTS verileri ve tanık anlatımları incelendiğinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu dosyada yalnızca bir iftira değil, aynı zamanda siyasi ve kişisel husumetle şekillenmiş bir karalama girişimi bulunduğunu düşünüyoruz. Hukuk önünde herkes yaptığının hesabını verecektir."

"İTİBARI ZEDELENDİ, AĞIR MANEVİ ZARARA UĞRADI"

Dava dilekçesinde mahkemeden, Sıddık Aydın'ın HTS kayıtlarının, iletişim trafiğinin ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Günel'in avukatları, yaşanan süreç nedeniyle Ömer Günel'in özgürlüğünden mahrum kaldığını, iki dönemdir halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının itibarının zedelendiğini ve ailesinin ağır manevi zarar gördüğünü belirterek, 2 milyon TL manevi tazminat talebinde de bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sıddık Aydın, Ömer Günel, Tutuklama, Kuşadası, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Günel, Rüşvet İddiasında Bulunan Sıddık Aydın'a 'İftira'Dan 2 Milyon Liralık Tazminat Davası Açtı - Son Dakika

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