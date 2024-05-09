Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret etti

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile Nazilli Belediye Başkanı Tetik'i makamında ziyaret etti. Tetik'i tebrik eden Günel, başarı temennilerini iletti. Tetik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Günel'e teşekkür etti.

Günel, Tetik'i ziyaretinin ardından, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Yenipazar'ın eski Belediye Başkanı Yüsran Erden ile birlikte CHP Nazilli İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Günel'i, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, ikinci kez seçilen Günel'i tebrik ederek yeni döneminde başarılar diledi.

"SOKAKTAKİ HER İNSANA TEMAS ETMELİYİZ"

Genel ve yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği ziyarette saha çalışmasının önemine değinen Günel, "Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından batı bölgesinde Nazilli, Doğu bölgesinde ise Batman'da görevlendirildim. Nazilli'deki çalışmalarımız nedeniyle buranın seçmen kitlesini yakından tanıyorum. Yerel seçimlerde aldığımız başarılı sonuç bizler için çok önemli. Yine genel seçimlerde görev aldığım Batman'da da Cumhuriyet Halk Partisi olarak oylarımızı etkin saha çalışmamız sayesinde 8 kat artırdık. Önümüzdeki dönemde CHP'li belediyeler ile il ve ilçe örgütlerinin daha yoğun bir iletişim ve koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Parti'li belediye başkanları olarak sokaktaki tüm hemşehrilerimize temas etmemiz çok önemli" dedi.