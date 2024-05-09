Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Günel, Tetik'i ziyaretinin ardından CHP Nazilli İlçe Örgütü'nü ziyaret etti.

09.05.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile Nazilli Belediye Başkanı Tetik'i makamında ziyaret etti. Tetik'i tebrik eden Günel, başarı temennilerini iletti. Tetik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Günel'e teşekkür etti.

Günel, Tetik'i ziyaretinin ardından, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Yenipazar'ın eski Belediye Başkanı Yüsran Erden ile birlikte CHP Nazilli İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Günel'i, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, ikinci kez seçilen Günel'i tebrik ederek yeni döneminde başarılar diledi.

"SOKAKTAKİ HER İNSANA TEMAS ETMELİYİZ"

Genel ve yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği ziyarette saha çalışmasının önemine değinen Günel, "Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Merkezi tarafından batı bölgesinde Nazilli, Doğu bölgesinde ise Batman'da görevlendirildim. Nazilli'deki çalışmalarımız nedeniyle buranın seçmen kitlesini yakından tanıyorum. Yerel seçimlerde aldığımız başarılı sonuç bizler için çok önemli. Yine genel seçimlerde görev aldığım Batman'da da Cumhuriyet Halk Partisi olarak oylarımızı etkin saha çalışmamız sayesinde 8 kat artırdık. Önümüzdeki dönemde CHP'li belediyeler ile il ve ilçe örgütlerinin daha yoğun bir iletişim ve koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Parti'li belediye başkanları olarak sokaktaki tüm hemşehrilerimize temas etmemiz çok önemli" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:05 Meksika’da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı Meksika'da kadınların etek altı fotoğraflarını çeken profesör suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement