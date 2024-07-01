Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yunanistan'da düzenlenen sempozyuma katıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yunanistan'da düzenlenen sempozyuma katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yunanistan'ın Sisam Adası'nda düzenlenen 26'ncı Simi Uluslararası Sempozyumu'na eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papendreu'nun davetlisi olarak katıldı.

01.07.2024 16:20  Güncelleme: 16:59
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yunanistan'ın Sisam Adası'nda düzenlenen 26'ncı Simi Uluslararası Sempozyumu'na eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papendreu'nun davetlisi olarak katıldı. Dünyadaki savaş ve global krizlerin ele alındığı sempozyumun açılış oturumunda konuşan Başkan Ömer Günel, "Toplumlarımız arasında barış ve dostluk dolu bir geleceği ancak birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum" dedi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu tarafından düzenlenen Simi Uluslararası Sempozyumu, bu yıl Step to Future (Geleceğe Adım) başlığıyla gerçekleştirildi. Sisam Adası'nda düzenlenen sempozyuma SHP eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Erten Bucak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zülfü Livaneli, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ve birçok Avrupa parlamenteri, akademisyen, önemli ekonomistlerden Robert Skidelski katıldı. Dünyadaki savaş ve global krizlerin ele alındığı sempozyumda gıda, enerji, göçmen sorunu, demokrasi krizleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği askeri harekat konuları masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, sempozyumda şunları söyledi:

"Değerli misafirler ve dostlar bugün burada, Sisam'da olmak büyük bir onur. Kuşadası Belediye Başkanı olarak Simi Sempozyumu'nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kardeş kentimiz Sisam ile ilişkilerimizi her zaman önemsiyoruz. Toplumlarımız arasında barış ve dostluk dolu bir geleceği ancak birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum. Hepinizi Salı günü suyun öte yakasında, yani kentimiz Kuşadası'nda ağırlamaktan onur duyacağım. Kuşadası'nda Yunanistan'ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu ve Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile birlikte barış savunucuları George Papandreou ve İsmail Cem'in yıllar önce diktiği zeytin ağacını ziyaret edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yunanistan'da düzenlenen sempozyuma katıldı - Son Dakika

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