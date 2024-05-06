Kuşadası Belediye Meclisi Kardeş Şehir İlişkilerini Geliştiriyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi, Başkan Ömer Günel yönetiminde toplandı. Günel, "Bugüne kadar benim için Kuşadası'nın menfaatleri her zaman siyasetin üzerinde oldu. Tüm Meclis üyesi arkadaşlarımdan da aynı bakış açısını ve hassasiyeti bekliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısını Pera Düğün Salonu'nda yaptı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi için iki önemli adım atıldı.

Belediye Meclisi, Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş kenti Marl Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Şehir Eşleştirme Toplantısı ile 2024 Uluslararası Gençlik Toplantısı'na katılım sağlanması ve kentin temsil edilmesi kararı aldı.

KUŞADASI VE SENEGAL'İN BAMBEY ŞEHRİ 'KARDEŞ ŞEHİR' OLDU

Toplantıda, Senegal'in Bambey şehri ile kardeş şehir olunması kararı alındı. Kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkati çeken Başkan Günel, şunları söyledi:

"Senegal'in Bambey kenti özellikle UNESCO'nun kültür, sanat ve spor alanında yürüttüğü projelere dair fon temini noktasında önemli bir şehir. Kuşadası ile Senegal'in ne alakası var dememek lazım. Kardeş şehir ilişkileri Avrupa Birliği tarafından sunulan hibe ve fonlardan daha etkin şekilde faydalanmamızı sağlıyor. Mesela Marl ile kurulan kardeş şehir ilişkisi kentimize Engelliler Köyü'nü kazandırdı. Kuşadası bir turizm kenti ve turizm kentleri açısından uluslararası nitelik taşıyan tüm ilişkilerin büyük önemi vardır."

Toplantıda, Adagöl Mesire Alanı'nda bulunan otoparkın ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz kalması nedeniyle aynı mevkide 20 bin ile 40 bin metrekare arasında bir alan kiralanması konusu da karara bağlandı.

8 YENİ İHTİSAS KOMİSYONU

Kuşadası Belediye Meclis toplantısında yeni dönemde görev yapacak 8 ilave ihtisas komisyonu kuruldu. Kentin farklı kesimlerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütecek Emekliler ve Sosyal Destek Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Turizm ve Tanıtım Komisyonu, Kadın Üretim ve El Emeği Komisyonu, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Esnaf ve Çarşı Komisyonuna üye seçimi de yapıldı.

Günel, komisyonların etkin çalışmasının önemine dikkati çekerek "Belediye Meclis üyelerimiz arasında çok birikimli ve deneyimli isimler var. Spesifik konularda kurduğumuz komisyonlarımız aracılığıyla onların bu bilgi ve birikimlerinden kentimiz yararına istifade etmek istiyoruz" dedi.

2023 mali yılı kesin hesaplarının da kabul edildiği toplantıda yaşanan tüm ekonomik belirsizlik ve olumsuzluğa rağmen bütçe gerçekleşme oranının yüzde 78 olduğu belirtildi. İlçe belediyelerinin ekonomik olarak her geçen gün daha kötü bir tablo içerisine girdiğini vurgulayan Günel, "5 yıldır devletten bir tek el arabası dahi alamadık. Yaptığımız bütçe rehabilitasyonu ile Kuşadası'nı kendi kaynakları ile yatırım yapabilen bir kent konumuna getirdik. Bugüne kadar benim için Kuşadası'nın menfaatleri her zaman siyasetin üzerinde oldu. Bu, önümüzdeki 5 yılda da böyle olacak. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımdan da aynı bakış açısını ve hassasiyeti bekliyorum" diye konuştu.