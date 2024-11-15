Kuşadası Belediyesi'nden Öğrencilere Destek Projeleri - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Öğrencilere Destek Projeleri

Kuşadası Belediyesi\'nden Öğrencilere Destek Projeleri

Kuşadası Belediyesi, ekonomik kriz döneminde öğrencilere yönelik beslenme çantası, kırtasiye malzemesi, eğitim bursu ve ücretsiz akşam yemeği destekleri sunuyor. Başkan Ömer Günel, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, özellikle ilkokul öğrencileri için sağlıklı içme suyu imkanı sağladıklarını belirtti.

15.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:28
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri için beslenme çantası, kırtasiye malzemesi, ücretsiz akşam yemeği ve eğitim bursu desteklerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, ekonomik krizin olumsuz etkilerinin ilçede en az seviyede hissedilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerini üç kat artıran Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören öğrencileri de yalnız bırakmıyor.

Beslenme çantalarını Kuşadası Belediyesi dolduruyor

Öğrenciler için yaşama geçirilen sosyal yardım projeleri kapsamında Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak beslenme çantası desteğinde bulunuyor. İçerisinde öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin olduğu paketler belirlenen dağıtım noktaları üzerinden velilere ulaştırılıyor.

Kırtasiye malzemeleri Kuşadası Belediyesi'nden

Kuşadası Belediyesi, okulların açıldığı dönemde kırtasiye malzemesi desteğinde de bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda her öğrenci için özel olarak hazırlanan kırtasiye paketlerinde kalem, defter, kalemtıraş, kalem kutusu ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemeleri yer alıyor.

İlçede öğrenim gören ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine her yıl eğitim desteği de devam ediyor. Başvuruların Kuşadası Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı destekten ortalama bin öğrenci faydalanıyor.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği

Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya A.Ş'ye bağlı Gazibeğendi Tesisleri'nde ise üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği veriliyor. Üçüncü senesine giren ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamada her gün dört çeşit yemek çıkıyor. ADÜ öğrenci kartını gösteren üniversiteliler, hizmetten hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

İlkokullarda temiz ve sağlıklı içme suyu artık ücretsiz

Başkan Günel'in ikinci hizmet döneminde de öğrencilere desteğini artırarak sürdüren Kuşadası Belediyesi, son olarak CHP Genel Merkezi'nin çağrısı doğrultusunda, kentteki ilkokullara şebeke suyunu sağlıklı içme suyuna dönüştüren sebiller yerleştiren Türkiye'deki ilk belediyelerden biri oldu. Öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ücretsiz olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada sebiller, ters ozmos adı verilen sistemi kullanarak şehir şebeke suyunu mikro partiküller ve ağır metallerden arındırıp, temizliyor. Okullardaki su sebillerinde de iki haftada bir Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından hijyen denetimi yapılıyor.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Günel, "Ülkemiz derin bir kriz döneminden geçiyor. Bu dönem, kentimizde yaşayan hemşehrilerimizin yanı sıra öğrencilerimizi de çok zorluyor. Yıl boyunca öğrencilerimize beslenme çantası, kırtasiye malzemesi ve eğitim bursu desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerimize ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Şimdi bunların yanına ücretsiz su sebili uygulamamızı da ekledik. Çünkü özellikle ilkokul çocuklarımızın okula giderken bazen bir su alacak imkanı bile bulamadığı zamanlar oluyor. İlk etapta kent genelindeki 15 okulumuza su sebillerini yerleştirdik. Böylece öğrencilerimiz artık matara ve su şişelerine sağlıklı ve temiz sularını ücretsiz olarak doldurabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Öğrencilere Destek Projeleri - Son Dakika

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