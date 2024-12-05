Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Güzelçamlı sahilinde, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla denize açılan yabancı uyruklu 23 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekipleri de insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi kıyıda gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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