Kuşadası'nda 29 Ekim kutlamaları Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 29 Ekim kutlamaları Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle başladı

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Kuşadası\'nda 29 Ekim kutlamaları Atatürk Anıtı\'ndaki çelenk töreniyle başladı
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Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkan Vekili Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı; kutlamalar yarın saat 10.00'da Atatürk Anıtı'ndaki törenle devam edecek.

(AYDIN) - Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Kuşadası'nda Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Albay Selim Saruhan ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlçede Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın saat 10.00'da Atatürk Anıtı'nda yapılacak bayram töreni ile devam edecek. Kutlama programı kapsamında saat 19.00'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayacak 'Cumhuriyet Korteji' düzenlenecek. Kutlamalar, saat 20.30'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda şarkıcı Gülşen'in sahneye çıkacağı konserle sona erecek.

Kaynak: ANKA
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