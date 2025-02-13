Kuşadası'nda Antik Heykel Parçası Bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede, heykel parçası ortaya çıktı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde heykel parçasını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanları, heykel üzerinde incelemede bulundu.

Dalgaların aşındırması sonucu ortaya çıkan ve milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendirilen parça Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.