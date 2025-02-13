Kuşadası'nda Antik Heykel Parçası Bulundu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Antik Heykel Parçası Bulundu

Yılancı Burnu'nda dalgalarla ortaya çıkan antik heykel parçası Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

13.02.2025 15:47
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede, heykel parçası ortaya çıktı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde heykel parçasını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanları, heykel üzerinde incelemede bulundu.

Dalgaların aşındırması sonucu ortaya çıkan ve milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendirilen parça Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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