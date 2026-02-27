Kuşadası'nda Araç Mağazaya Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
Kuşadası'nda Araç Mağazaya Girdi: 2 Yaralı

Kuşadası\'nda Araç Mağazaya Girdi: 2 Yaralı
27.02.2026 14:10
Kuşadası'nda hafif ticari aracın mağazaya dalması sonucu 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hafif ticari aracın mağazaya daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Barış Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 09 ART 34 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarpıp, o sırada kapalı olan bahçe mobilyaları satışı yapılan mağazaya girdi. Devrilen araçta Barış Ç. ile yanındaki arkadaşı Suat C. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede araçtan çıkarılan 2 yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari araç ile iş yerinde hasar oluştu. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Araç Mağazaya Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası'nda Araç Mağazaya Girdi: 2 Yaralı - Son Dakika
