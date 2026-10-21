Kuşadası'nda camına çarparak bayılan atmaca, EKODOSD gönüllülerince doğaya salındı - Son Dakika
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Kuşadası'nda camına çarparak bayılan atmaca, EKODOSD gönüllülerince doğaya salındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evin balkon camına çarpan atmaca sersemleyerek bayıldı. EKODOSD gönüllülerinin kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu ve uçabildiği belirlenen kuş, doğaya salındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin camına çarparak sersemleyen atmaca, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir evin balkon camına çarparak hareketsiz kalan hayvan ihbarı üzerine gönüllülerin adrese gittiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, kuşun atmaca olduğu, çarpma sırasında sersemleyerek bayıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Gözetim altına alınan ve sağlık kontrollerinin ardından uçabilen kuş doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuşadası'nda camına çarparak bayılan atmaca, EKODOSD gönüllülerince doğaya salındı - Son Dakika
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