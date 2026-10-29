Kuşadası\'nda Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'üncü yılı Atatürk Meydanı\'nda kutlandı

(AYDIN) - Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrik töreniyle başlayan kutlamalar, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi tören, dans gösterileri, öğrencilerin performansı ve Milli Mücadele fotoğraf sergisiyle devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla Kuşadası'nda düzenlenen kutlama programı, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'in makamında gerçekleştirdiği tebrik kabulüyle başladı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, idari amirler ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tebrik töreninin ardından kutlamalar, kentin simge noktalarından Atatürk Meydanı'nda devam etti.

İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, YENİ Parti Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, kentin idari amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve heyecanı hep birlikte yaşandı. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103 yıllık mirasını coşku ve heyecan içerisinde kutladı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törende, Kaymakam İbrahim Keklik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramı'nın taşıdığı anlamın ön plana çıktığı törende, meydanı dolduran vatandaşlar kutlama programını ilgiyle takip etti.

Resmi törenin ardından sahne alan Kuşadası Halk Oyunları Spor Okulu (KUFAD) ile Elifnağme Spor Kulübünün dans gösterileri, izleyicilerden beğeni topladı. Müzik ve dansın renk kattığı gösteriler, meydandaki Cumhuriyet coşkusunu daha da artırırken katılımcılar performansları alkışlarla destekledi.

Kutlama programı kapsamında ayrıca Naci Akdoğan Ortaokulu öğrencileri bir gösteri sahneledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan mücadeleyi anlatan performans, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin sergilediği gösteri, Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunu ve bu büyük mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLLİ MÜCADELE FOTOĞRAFLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Atatürk Meydanı'ndaki program, resmi tören geçişiyle devam etti. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği geçişin ardından sahil boyunca kurulan Milli Mücadele fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Milli Mücadele dönemine ait fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarihin önemli kesitlerini yansıtan kareler, ziyaretçilere geçmişe doğru anlamlı bir yolculuk yapma fırsatı sundu.