Kuşadası'nda Eski Eş Cinayeti: Nebahat Yükçü Pompalı Tüfekle Vuruldu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Eski Eş Cinayeti: Nebahat Yükçü Pompalı Tüfekle Vuruldu

Kuşadası\'nda Eski Eş Cinayeti: Nebahat Yükçü Pompalı Tüfekle Vuruldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi Eren Dildöken tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurularak hayatını kaybeden Nebahat Yükçü'nün cinayeti sonrası Dildöken motosikletiyle kaçtı. Polis, Dildöken'i yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

02.09.2024 20:09
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan Nebahat Yükçü (29) hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaçan Dildöken, polis tarafından aranıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken'i yakalamak için çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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