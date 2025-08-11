Kuşadası\'nda Yol Çöktü, Onarım Başlayacak

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) yaptığı kazı çalışması sırasında çöken yol, istinat duvarı örülmesinin ardından Karayolları tarafından onarılacak.

Kuşadası'nda dün saat 18.00 sıralarında TEİAŞ tarafından trafo yerleştirmek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında Söke-Kuşadası kara yolunun Yaylaköy mevkisinde çökme meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar ve Kirazlı istikametine yönlendirildi. Olayın ardından bölgede yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Çöken yolun, trafonun yerleştirilmek istendiği yere istinat duvarı örülmesinden sonra onarılacağı bildirildi.