Kuşadası, Turizmde Dünya 4'üncüsü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kuşadası'nın kruvaziyer turizmindeki önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, " Kuşadası, ülkemizin ilk turizm merkezlerinden biri. Bugün dünya 4'üncüsü konumunda. Türkiye'de turizmin ufkunu açan yerlerden biri Kuşadası oldu. Özellikle kruvaziyer turizminde, ülkemize gelen yolcuların yüzde 45'ten fazlasına ev sahipliği yapıyor" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi programa katılmak üzere Aydın'a geldi. Hisarcıklıoğlu, Kuşadası ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan TOBB 100'üncü Yıl Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, İlçe Müftüsü Halil Kara ile oda temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören öncesinde öğrenciler tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti. Açılışta okul müdürü Asiye Tunç'a plaket veren Hisarcıklıoğlu, kütüphaneye kitap, öğrencilere ise Türkiye haritası yapboz hediye etti. Program kapsamında okul bahçesine dikilen zeytin fidanları da sulandı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, törende yaptığı konuşmada, "Okulumuz son derece modern ve 240 öğrencimiz geleceğe ilk adımlarını okulumuzda atacak" dedi.

KUTO'YU ZİYARET ETTİ

Açılışın ardından KUTO'yu ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Serdar Başkanımızın talebi sonrasında okulumuzu Kuşadası'na kazandırdık ve açılışını yapmak bugüne nasip oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Eğitime verdikleri önem bizler için çok değerli. Nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik olarak Kuşadası Ticaret Odamız, imzalanan protokol kapsamında Kuşadası Meslek Yüksekokulu ile bu konuda öncülük yaptı" dedi.

'YÜZDE 45'TEN FAZLASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşadası, ülkemizin ilk turizm merkezlerinden biri. Bugün dünya 4'üncüsü konumunda. Türkiye'de turizmin ufkunu açan yerlerden biri Kuşadası oldu. Özellikle kruvaziyer turizminde, ülkemize gelen yolcuların yüzde 45'ten fazlasına ev sahipliği yapıyor. Turizm, ülkemizin altın sektörü. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanımız da bizlerle birlikte. Kuşadası'na gelirken, 'Turizm sektörü için üyelerimiz adına ne yapabiliriz?' diye değerlendirme yaptık. Bu kapsamda turizm sektörüne yönelik 60 milyar TL'lik kredi paketini açıkladık. Üyelerimizin bundan faydalanmasını temenni ediyorum."

KUTO'nun çalışmalarına da değinen Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KUTO, 5 yıldızlı bir oda. Bunu ben söylemiyorum; uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan denetimler sonucunda bu kalite ortaya konuluyor. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Akdoğan olmak üzere, meclis başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, genel sekreterimize ve tüm çalışanlara özverili çalışmaları ve kalite anlayışları nedeniyle teşekkür ediyorum."

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan da "KUTO olarak, Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan okulumuzu talep etmiştik ve bugün de birlikte açılışımızı gerçekleştirdik. Çok güzel bir hizmet oldu. Kendilerine öğrencilerimizin geleceği ve eğitim camiamıza yaptığı katkıdan ötürü teşekkür ederiz" dedi.

Haber-Kamera: Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 22:02:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.