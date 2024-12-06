Kuşadası ve Didim 2025 Turizm Sezonuna Hazırlanıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte turizm faaliyetlerinin azaldığı Kuşadası ve Didim ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, her iki ilçeyi de 2025 yılı turizm sezonuna hazırlıyor.

Ekipler mevsimlik budama çalışmalarının yanı sıra dikim, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da yapıyor. Kavşak ve refüjleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı fidanlıklarda yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle süsleyen ekipler, Kuşadası ve Didim'i yeni turizm sezonuna hazırlıyor.

"Kentimizin her bir noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Güzel kentimizin her bir noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırıyoruz. Aydınımıza değer katan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.