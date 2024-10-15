Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde İlerleme - Son Dakika
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Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde İlerleme

Kuşak ve Yol projeleri, ekonomik ve sosyal etkiyle ortak ülkelerin modernleşmesine katkı sağladı.

15.10.2024 17:42
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Xİ'AN, 15 Ekim (Xinhua) -- Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki önemli bağlantı projelerinde istikrarlı ilerleme kaydedildi. Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından Salı günü açıklanan rapora göre bu projelerin ekonomik ve sosyal etkileri giderek daha belirgin hale gelerek ortak ülkelerin modernleşmesine önemli katkılarda bulundu.

Çin, Ekim 2023'te düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ileriye götürmeyi amaçlayan sekiz önemli adım duyurmuştu.

Raporda Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ve Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun teşkil ettiği Çin-Avrupa koridorunun inşasının kalitesinin geçtiğimiz yıl artmaya devam ettiği belirtildi.

11.000 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip bir multimodal ulaşım güzergahı ve Güneydoğu Asya ve Çin'den Avrupa'ya mal taşımacılığı için kritik öneme sahip bir kanal olan Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nda yıllık kargo işlem hacmi an itibarıyla yaklaşık 6 milyon tona ulaştı.

2024 yılından bu yana Xi'an, Nanjing, Qingdao ve Jinan gibi Çin kentleriyle Azerbaycan, Türkiye ve İtalya gibi ülkeleri birbirine bağlayan yeni Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi güzergahları açıldı. Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'ndaki önemli ilerlemeler sayesinde Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin kalitesindeki iyileşmeler görülmeye devam etti.

Geçtiğimiz yıl Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin tren sayısı, ulaşım kapasitesi ve kapsama alanında yeni rekorlar yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 13.056 tren sevk edilirken geçen yıla göre yüzde 11'lik artışla yaklaşık 1,399 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.

Öte yandan "Deniz İpek Yolu" inisiyatifi, liman, gemiyle taşımacılık ve ticaretin entegre gelişimini desteklerken Hava İpek Yolu'ysa istikrarlı ilerleme sergiledi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 yeni Deniz İpek Yolu güzergahının eklenmesiyle 7 Eylül itibarıyla toplam güzergah sayısı 132'ye çıktı. Raporda bu güzergahların 46 ülke ve bölgedeki 145 liman arasında bağlantı sağladığı belirtildi.

"Sekiz Önemli Adım: Kuşak ve Yol İşbirliği'nin Umut Vaat Eden Yeni On Yılının Müjdecisi" başlıklı rapor, Salı günü Uluslararası Düşünce Kuruluşu İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu ve İkinci İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu'nda açıklandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

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