Kuşoğlu Yemen\'e asker gönderilmesine karşı çıktı, Mekke Anlaşması ekonomik olsun

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Mekke Anlaşması'nın askeri iş birliğinden ziyade ekonomik ve güvenlik iş birliği anlaşması olarak değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Asker gönderme, Yemen'e asker gönderme ya da başka bir tarafa asker gönderme tabii ki kabul edebileceğimiz konular değil" dedi.

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi ortaklığında Ankara'da bir otelde düzenlenen "Değişim ve Çıkış Yolu: Dört Küresel Girişim Perspektifinden Orta Doğu Durumu" başlıklı panele katıldı. Panelde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan da yer aldı.

Konuşmasının başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve başarı dileklerini ileten Kuşoğlu, dünyadaki belirsizlikleri, Çin'in dört küresel girişimini ve Türkiye'nin Orta Doğu politikasını değerlendirdi.

"YEMEN'E ASKER GÖNDERME KABUL EDEBİLECEĞİMİZ KONULAR DEĞİL"

Mekke Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuşoğlu, Türkiye'nin anlaşmaya katılmaması gerektiği yönündeki görüşlere değinerek şunları söyledi:

"Mekke Antlaşması ile ilgili olarak bizim tarafsız olmamız, katılmamamız söylendi. Ama biliyorsunuz Mekke İttifakı daha önce Suudi Arabistan ve Pakistan arasında vardı zaten. Aslında bir savunma iş birliği değil de bir ekonomik iş birliği, güvenlik iş birliği anlaşması olarak biz bunu değerlendirerek desteklemek istedik. Bu anlamda bu yöne dönüşmesini, savunma veya askeri iş birliğinden ziyade ekonomik ve güvenlik anlaşması olmasını destekliyor ve tercih ediyoruz. Bu yönde bu anlaşmanın yorumlanmasını istiyoruz. Asker gönderme, Yemen'e asker gönderme ya da başka bir tarafa asker gönderme tabii ki kabul edebileceğimiz konular değil."

Bölgede ittifaklardan ziyade iş birliğine ihtiyaç olduğu görüşüne katıldığını belirten Kuşoğlu, Türkiye aleyhine olabilecek iş birliklerinin ve ittifakların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Kuşoğlu, İsrail, Mısır ve Yunanistan arasındaki iş birliğine işaret ederek, CHP olarak Türkiye'nin bunlara karşı aktif bir politika izlemesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

"BARIŞÇIL OLDUĞU MÜDDETÇE TÜM GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ"

CHP'nin bölgede güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarındaki iş birliklerine yaklaşımını anlatan Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bölgedeki güvenlik ve ekonomik ve kültürel iş birliğine yönelik tüm girişimleri de destekliyoruz, barışçıl olduğu müddetçe. Biz geçmişte Sadabat Paktı'yla bölgeyle ilgili mümkün olduğunca olumlu işler yapmaya çalışan, cumhuriyetin kuruluşunda iki savaş arasında bir zihniyetin temsilcileri olarak bölgede tabii ki barışı, iş birliğini destekleyeceğiz. Bu alanda da Çin'in bu dört inisiyatifiyle ilgili çerçeveyi olduğu gibi kabul ediyoruz."

"TÜRKİYE'NİN MENFAATİ BÖLGEDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASIDIR"

Türkiye'nin Orta Doğu'daki istikrarsızlığın bedelini ödeyen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kuşoğlu, bölgedeki sorunların Türkiye'ye de yansıdığını söyledi. Türkiye'nin mümkün olduğunca olayların dışında durmaya çalıştığını ancak en azından ekonomik olarak bedel ödediğini ifade eden Kuşoğlu, "Türkiye'nin menfaati bölgede güvenliğin sağlanmasıdır. Dolayısıyla Türkiye bu bölgeye pasif olarak bakamaz" dedi.

Türkiye'nin aktif politikalar izlemesi gerektiğini vurgulayan Kuşoğlu, Çin'in küresel girişimlerinin bölgesel iş birliği açısından önemli bir çerçeve sunduğunu belirtti. Bu girişimlerin planlı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Kuşoğlu, Çin'in dört girişiminin yalnızca bölgesel sorunların çözümü için değil, dünyadaki belirsizliklerin giderilmesi açısından da bir olanak sunduğunu kaydetti.

"ORTA DOĞU'DA DIŞ MÜDAHALELER OLMASA BÖLGE ÜLKELERİ KENDİ SORUNLARINI ÇÖZEBİLİRLER Mİ?"

Orta Doğu'nun zengin kaynaklarına ve stratejik önemine karşın istikrarsızlıkların yoğun yaşandığı bir bölge olduğunu belirten Kuşoğlu, bunun ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik nedenleri bulunduğunu dile getirdi. Kuşoğlu, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da dış müdahaleler olmasa bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözebilirler mi? Buna olumlu cevap vermek de çok zor. Bölge ile ilgili henüz aşiret düzeninin yeteri kadar çözülmediği, aşılmadığı, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili sorunların aşılmadığı bir ortamda bunları çözmek çok zor. Fakat Çin'in bu dört inisiyatifi bu konuda çok yardımcı olacak, bölgeyle ilgili olarak yardımcı olacak bir platform oluşturuyor, onu görüyoruz net olarak."

Çin'in girişimlerinin kalkınma, güvenlik, kültürel ilişkiler ve uluslararası yönetişim konularının tartışılması için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Kuşoğlu, toplantıyı önemli bulduğunu ifade ederek Vatan Partisi'ne teşekkür etti.

Çin'in 21 Şubat 2023'te yayımladığı Küresel Güvenlik Girişimi Kavram Belgesi'ne de değinen Kuşoğlu, Orta Doğu'da güvenliğe ilişkin ilkeleri karşılıklı saygı, hakkaniyet ve adalet, silahların yayılmasının önlenmesi, ortak güvenliğin geliştirilmesi ve kalkınma iş birliğinin hızlandırılması olarak sıraladı. Kuşoğlu, Çin'in Pekin mutabakatı ve Filistin meselesinde aldığı inisiyatifle bölgede daha etkili bir rol oynamaya başladığını söyledi.

"TARİHİ ÇOK İYİ BİLMENİZ GELECEĞİ GÖREBİLMENİZE YETMİYOR"

Dünyanın belirsizliklerle şekillenen yeni bir döneme girdiğini belirten Kuşoğlu, teknolojinin ve toplumsal değişimlerin bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı. Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi çok iyi biliyorsanız geleceği de görebiliyordunuz şimdiye kadar. Ama bu dönem o kadar zor bir dönem ki, o kadar sıkıntılı bir dönem ki tarihi çok iyi bilmeniz geleceği görebilmenize yetmiyor maalesef. Öyle bir zor dönem, farklı bir dönem, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Çünkü teknoloji çok önemli bir belirleyici. Sosyoloji çok önemli belirleyici. Yani sadece düzen değişmeyecek önümüzdeki dönemde. Hemen hemen her şey değişecek. Yani sosyoloji, insan, devletler, devletlerin yapısı, çok şey değişecek önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla da bir belirsizlik var. Bu belirsizlik hem devletleri hem toplumları hem bireyleri korkutuyor. Gelecekle ilgili olarak endişelendiriyor, sıkıntıya sokuyor."