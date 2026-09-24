Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, kadın kooperatifi ve derneğin açılış törenine katıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Frigg Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Kahveci, kadınların üretim, girişimcilik ve dayanışma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Frigg Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Kütahya Girişimci ve Sanatçı Kadınlar Derneği'nin yeni hizmet binası için düzenlenen açılış törenine eşi Emine Kahveci ile katılan Başkan Kahveci, kooperatif ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kadın emeğinin, girişimciliğin ve üretimin desteklenmesinin ekonomi ve sosyal yaşam açısından önemli olduğunu belirten Kahveci, yeni çalışma alanlarının kadınların bir araya gelerek üretimlerini geliştirebilecekleri ve çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırabilecekleri bir merkez olmasını temenni etti.

Programa Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.