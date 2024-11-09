Kütahya'da 1 İyilik 1 Fidan Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da 1 İyilik 1 Fidan Etkinliği

Kütahya\'da 1 İyilik 1 Fidan Etkinliği

Gönüllü gençler, Kütahya'da fidan dikim etkinliği düzenleyerek çevre duyarlılığı sağladı.

09.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da gönüllü gençler "1 İyilik 1 Fidan Kampanyası" kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığının "Pedal Çevir-Adım At" adlı kampanyası kapsamında "1 İyilik 1 Fidan" etkinliği düzenledi.

Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki fidan dikim alanına rehber hocaları eşliğinde bisikletle gelen gönüllü gençler, açtıkları çukurlara 100'den fazla fidan dikti.

Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu, gazetecilere, fidan dikim etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarında kalan öğrenciler ile kentteki çeşitli Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin katıldığını söyledi.

İslam dininin ağaca ve çevreye ayrı bir hassasiyet gösterdiğini belirten Kargıoğlu, "Peygamber Efendi'miz, 'Elinizde bir fidan dikeceğiniz zaman kıyamet kopacaksa bile o fidanı dikin' buyuruyor. Biz de buradan aldığımız ilhamla çevremizi güzelleştirmek adına, tabiatı, Allah'ın yarattığı doğayı güzelleştirmek adına bu şekilde bir etkinlik düzenledik. Amacımız gençlere bir farkındalık ve çevre duyarlılığı oluşturmak." diye konuştu.

Benzer etkinlikleri yıl boyu düzenlediklerini bildiren Kargıoğlu, "Tabii biz Diyanet Gençlik olduğumuz için etkinliğimizin bir tarafında cami ve dini faaliyetler de sürekli oluyor. Bu hafta bilindiği üzere Milli Ağaçlandırma Günü'nü de içerdiği için fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.

Müftülük personeli ile manevi danışmanların da katıldığı etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, İyilik, Çevre, Yaşam, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 1 İyilik 1 Fidan Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:32:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 1 İyilik 1 Fidan Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.