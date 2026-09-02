Kütahya'da 11 gündür kayıp olan baba için 100 kişilik ekip ormanlık alanda arama yapıyor - Son Dakika
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Kütahya'da 11 gündür kayıp olan baba için 100 kişilik ekip ormanlık alanda arama yapıyor

Kütahya\'da 11 gündür kayıp olan baba için 100 kişilik ekip ormanlık alanda arama yapıyor
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Kütahya'da 23 Ağustos'ta evinden ayrılan ve en son ormanlık alana gittiği belirlenen 26 yaşındaki Halil Göz'ü bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, iz takip ve kadavra arama köpekleriyle bölgede çalışma yürütüyor.

Kütahya'da 11 gün önce kaybolan 26 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinden 23 Ağustos'ta ayrılan evli ve bir çocuk babası Halil Göz'ün dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, Göz'ün en son mahalle yakınlarındaki ormanlık alana gittiği belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde polis, jandarma ekipleri ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine bölgeye jandarma komando timleri de yönlendirildi.

Jandarmanın iz takip köpeğinin yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanlığından kadavra arama köpeği getirildi.

Göz'ün bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekibin ormanlık alandaki arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 11 gündür kayıp olan baba için 100 kişilik ekip ormanlık alanda arama yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 11 gündür kayıp olan baba için 100 kişilik ekip ormanlık alanda arama yapıyor - Son Dakika
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