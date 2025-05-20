Kütahya'da 19 Mayıs Coşkusu Ayna Konseri ile Yaşandı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ayna Grubu konseri ile kutladı.

Kütahya Belediyesi, 19 Mayıs'ı Ayna konseri ile kutladı. Belediye binası önünde Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin'in katılımıyla gerçekleşen programda, Belediye Kütahyaspor altyapısından yetişen U17 takımı için de kutlama yapıldı, çeşitli gösteriler düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertekin, gençlere olan güvenini ve inancını vurgulayarak, "Bugün, bağımsızlık ateşimizin yakılmış olduğu, Türk milletinin özgürlük ve egemenlik yolunda verdiği destansı mücadelenin simgesi olan gündür. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere güvenip emanet ettiği Türk gençliğine bayram olan gündür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' Bu bilinçle, sizlere güveniyor, sizlerle birlikte aydınlık bir geleceği omuz omuza kuracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.